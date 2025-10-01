南之北基地動土 亞灣特貿三3開發案全啟動

高雄特貿三用地南之北基地昨天舉辦動土儀式。（高雄市府提供）

看好發展智慧產業聚落、金融中心

位於亞洲新灣區、高雄展覽館對面的特貿三用地，繼北基地、南之南基地動土後，南之北基地昨天也動土，象徵特貿三的三大開發案全面進入施工階段，預計於二〇三一年陸續完工；副市長林欽榮認為特貿三兼具5G AIoT智慧產業聚落及高端國際金融中心的雙重優勢，未來是南高雄最具發展潛力的核心區。

公辦都更 3案總投資突破860億

林欽榮表示，特貿三用地於二〇一五年由台電自辦地上權招商，歷經三次招商未有斬獲；陳其邁上任後，重新檢討投資誘因等，以公辦都更方式於二〇二一年三月底公告招商，同年十一月完成評選，三案揮出高雄大型公辦都更全壘打；昨天起特貿三的三塊基地全面推展，總投資金額共突破八六〇億元，完工後將改變亞洲新灣區的風貌。

請繼續往下閱讀...

南之北基地將蓋商場、住商大樓

今年四月，特貿三的北基地由興富發集團動土、七月南之南基地由國城集團動土，南之北基地則由市府攜手台電、國揚與台灣人壽合組的星紀元國際推動，總投資二三七億，將興建一棟三層商場、二棟四十八層住商大樓，總開發樓地板面積約五．八萬坪；完工後市府與台電可共同分回約一．二萬坪商辦及權利金，與鄰近的特貿三其他兩大開發案串聯，帶動亞灣區發展。

都發局說明，該開發案位於成功二路、林森四路口，特別於C棟規劃四六六坪「5G創意交流中心」，同時設置共享空間及大型公共健身中心，並捐贈三組公共自行車。

國揚集團創辦人侯西峰強調，他長期在高雄，持續看好高雄發展，投資特貿三是他畢生最驕傲的建築作品，樓高四十八層的鋼骨耐震大樓，特別請來大陸工程興建。

高雄特貿三用地南之北基地（紅色區塊周遭）將興建一棟三層商場、二棟四十八層住商大樓。（國揚集團提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法