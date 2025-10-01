高雄明年總預算編列2042億 創新高

高雄市長陳其邁強調，受財劃法修法影響，短少一七四億。 （記者葛祐豪攝）

受財劃法修法影響 短少174億元 將反映在後年度預算

高雄市明年度總預算規模逾二〇四二億元，創下新高，但受財劃法修法影響，統籌分配稅款雖增加二五八億元，但一般性及計畫性補助款卻大減四三二億元，等於短少一七四億元，將會反映在後年度預算。

請繼續往下閱讀...

一般、計畫性補助少432億

市長陳其邁昨天赴市議會說明總預算案，歲出編列一九八〇．二二億元，加計債務償還六十二億元，總預算規模為二〇四二．二二億元，比今年度增加五十七．二億元，市府會兼顧建設與財政平衡。

陳其邁強調，受財劃法修法影響，高雄市統籌分配稅款雖較今年增加二五八億元，但一般性補助款、計畫型補助款、捷運工程補助等均明顯減少，算下來仍差了一七四億元，會反映在後年總預算。

統籌款增52％ 六都最低

高市財政局長陳勇勝表示，財劃法修法後，高雄僅增加二五八億元，增幅五成二是六都最低，十分不公；市府拜託立法院應考量各縣市人口、土地、淨零成果等，給予高雄支持。

高市主計處表示，明年度總預算淨舉借四十九．八一億元，較上年度減少二．一九億元，是縣市合併後十五年的舉債新低；明年度經常門支出一五六三．八億元、占歲出七成八，資本門四一六．四二億元、占歲出二成一，資本支出前三大機關，依序為捷運局九十億元、水利局八十七．七億元、工務局七十六．七億元。

議員批財劃法「黑白修」

國民黨籍市議員劉德林關切對於已發包的捷運工程衝擊，認為中央已核定的補助不能耍賴；國民黨籍市陳麗娜則對行政院一般性補助減少表達不滿，要求市府加大向中央反映的力道；民進黨籍市議員邱俊憲批評在野黨財劃法「黑白修」，惡果全民承擔，盼市府適度調整財政結構。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法