萬丹調解委員會 成立率92％冠屏縣

屏東縣政府昨天表揚一〇五位鄉鎮市調解及法律扶助業務績優人員，縣長周春米表示，調解委員在第一線調解，能夠站對方的立場協調，親切、有專業能力，調解成果往往比法院好，其中調解成立率高達九成以上是萬丹鄉，最多案件的則是屏東市，對於大家的辛勞表達感謝。

屏縣府表揚調解、法扶績優人員

周春米表示，由地方產生的調解委員，在第一線理解兩邊當事人的立場，能夠在調解階段得到好的結果，讓當事人無須為日常紛爭或車禍案件走上法院，免於訴訟所帶來繁瑣、耗時的過程，同時也減輕民眾的精神壓力與金錢負擔。

請繼續往下閱讀...

屏東縣去年調解案件共計受理六千七百九十八件，調解成立件數高達四千八百四十一件，調解成功率達七十一％，成效相當不錯，其中調解成立率最高的為萬丹鄉調解委員會，成立率為九十二％，調解委員會主席黃偉評年資高達二十八年，而屏東市調解委員會則是受理案件數最多，調解委員陳淑櫻身兼執業律師，獨任調解，運用法律專長協助雙方和諧化解紛爭，深受肯定。

黃偉評指出，調解的案件中大約六成都是車禍案件，為了讓調解能夠順利達成，他在調解前都會先和委員們開會，了解每個案件內容，全力促成雙方理解，因此能夠得良好的達成率，但也呼籲政府應該提高強制險的賠償金及醫療金額，因為相關的法令已二十多年沒有修正，希望提高賠償金額。

陳淑櫻說，調解時因為民眾對於賠償的計算方式不了解，可能會漫天開價、獅子大開口，她會說明法律的計算方式給雙方了解，擔任調解委員是希望讓法律是有溫度的，不是冷冰冰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法