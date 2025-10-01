追思「超人醫師」徐超斌 逾200人送別

已故「超人醫師」徐超斌的追思告別彌撒昨上午在達仁鄉土坂天主堂舉行。（民眾提供）

總統賴清德致贈輓聯

已故「超人醫師」徐超斌的追思告別彌撒昨天上午在達仁鄉土坂天主堂舉行，衛福部、台東縣府前往頒發獎章、褒揚狀，南迴基金會董事長李靜蘭引述了許多徐超斌生前所言，也聽哭了許多在場親友及病患。李靜蘭說，超斌在醫療荒蕪的南迴走出了一條芳香的小徑，我們終究會將它開拓成一個花園。

衛福部頒發衛生福利專業獎章

除了總統賴清德贈予輓聯，衛福部頒發衛生福利專業獎章，原民會副主委杜張梅莊也到場致詞，台東縣政府由民政處副處長高忠雲代表縣長饒慶鈴，將「榮譽縣民褒揚狀」頒贈予徐醫師的夫人。

守護鄉親 生前積極籌設南迴醫院

現場至少超過二百位族人、曾經的患者到場，這場彌撒十分特別，由於徐超斌生前太愛開玩笑，回憶起他的奉獻與抱病仍關懷患者，讓許多人啜泣不成聲，但講到他以前風趣對談又是讓人忍不住在喪禮笑出來。李靜蘭說，超斌生前有個煩惱，就是「太多人愛自己」，年輕時太多醫學院的學妹愛自己，到了南迴是「太多族人愛自己，實在放不下族人」。

徐超斌醫師為台東縣達仁鄉土坂部落排灣族人，於二〇〇二年返鄉服務，擔任達仁鄉衛生所主任，多年來始終以專業守護鄉親的健康，親自深入部落服務，並積極籌設南迴醫院，希望改善南迴地區民眾就醫可近性與醫療品質，他堅信「醫療不應距離遙遠而缺席」，守護每一個需要醫療照護的角落。

已故「超人醫師」徐超斌的追思告別彌撒昨天在達仁鄉土坂天主堂舉行，總統賴清德致贈輓聯。（民眾提供）

