鈔票超人發威 賑災基金會善款逾5億

賑災基金會啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」。（賑災基金會提供）

花蓮縣光復鄉遭馬太鞍溪堰塞湖潰流重創，賑災基金會於九月廿五日啟動「〇九二三花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，不到一週，粗估昨日中午過後善款已累計破五億元、達到募款目標。花蓮縣府開立「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」，至昨天也累計收到七千多萬元善款。

賑災基金會統計，截至九月廿九日，累計捐款金額達到新台幣四億九三七七萬四六六三元；且單筆最高捐款金額達到五百萬元，其中一筆來自有線電視企業，另一筆則以個人名義捐款。

單筆最高捐款500萬

賑災基金會指出，這次勸募原定目標為新台幣五億元，但粗估昨日中午就已經達標，而基金會申請的勸募許可金額為十億元、勸募期間可持續至十月廿四日，因此接下來匯款、外匯、Line Pay、四大超商等通路仍會持續開放給民眾捐款。

此外，台南市長黃偉哲昨宣布啟動「台南市民協助接待花蓮災民三等親內親屬短期生活費補助計畫」。凡設籍台南的市民，如接待受災三等親內親屬，即可申請每戶最高一萬元補助，減輕接待負擔，讓親屬安心生活。

花縣3日發5萬救助金

花蓮縣府則預計每戶災民發放五萬元慰問金，包括一萬元慰問金、四萬元救助金，目前進行行政程序，最快十月三日發放，協助災民添購所需物品，早日恢復正常生活。

