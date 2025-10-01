李鴻源：再有颱風 堰塞湖左岸可能崩塌

中央災害應變中心昨上午七點派出無人機觀測堰塞湖壩體，初步確認水流無異狀，但仍維持紅色警戒。 （記者陸運鋒翻攝）

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流造成嚴重災情，前內政部長李鴻源指出，當前最大隱憂是堰塞湖左岸地質不穩定，若颱風再來，極可能再度崩塌，形成新的堰塞湖。若發生規模五的地震，當地極可能出現大規模崩塌，再度引發堰塞湖危機。

李鴻源認為，堰塞湖往往在中上游形成，主管單位應為農業部；但進入河道則屬經濟部，一旦發生災害又是內政部主管，呼籲政府認真思考成立專責的防災總署，員額大概只需要一百個人，每年經費不到一、二十億元。

他也指出，馬太鞍溪河床目前已淤高三至五米，若再遇颱風，即使堰塞湖未潰壩，水位逾堤風險仍高，呼籲主管機關加速補強堤防缺口，避免二度災害。

無人機觀測水流無異狀 仍維持紅色警戒

中央災害應變中心前進協調所昨公布警報標準，若廿四小時累積雨量達一百毫米，將立即啟動堰塞湖警報。昨上午七點派出無人機觀測壩體，初步確認水流無異狀，但仍維持紅色警戒。

由於堰塞湖警報尚無明確機制，中央決定暫以「海嘯警報」替代。若警報聲鳴五秒、停五秒，連續九次，民眾應立即放下手邊工作，轉往高處或二樓以上避險。

另一方面，光復鄉復原用水需求龐大，台灣自來水公司昨表示，正全力尋找水源挹注，目前每日供應七千五百九十八公噸，力拚提升至九千六百公噸，並研議免收災區水費，減輕災民負擔。

