    首頁 > 生活

    「今天輪到我們幫忙了」0403受災戶號召志工救災

    2025/10/01 05:30 記者王錦義、花孟璟、黃旭磊、歐素美／綜合報導
    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，「鏟子超人」成了當地最美風景，其中更有〇四〇三地震受災戶號召志工團到災區幫忙。圖為佛祖街附近的農機具行，眾人協助將淤泥運出。 （宋育騰提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，「鏟子超人」成了當地最美風景，其中更有〇四〇三地震受災戶號召志工團到災區幫忙。圖為佛祖街附近的農機具行，眾人協助將淤泥運出。 （宋育騰提供）

    「那時候接受到很多人的幫助，也想把這個愛傳出去」，馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，「鏟子超人」成了最美風景；其中更有花蓮〇四〇三地震受災戶號召志工團到災區幫忙，「大地震後我們收到無數幫助，今天輪到我們幫忙了。」

    志工宋育騰過去是太魯閣國家公園內文創旅館「山月村」的員工，旅館在大地震後歇業，他與團隊後來在新城鄉開了風味餐廳「山下村 」，延續過去的特色與精神。他說，看到光復災區場景就想起〇四〇三，「我覺得我們已經有在慢慢的好轉起來，所以我相信他一定也可以好起來」。

    數百雙二手雨鞋供新超人用

    土石泥流淹掉半個光復鄉，八方來援的鏟子超人自備打掃工具、雨鞋踩進泥濘中，昨晚收假搭火車離開，不少人在車站前留下穿過的雨鞋，志工把數百雙鞋洗乾淨，提供新來的鏟子超人使用！

    志工們說：「這些雨鞋帶回去也用不到了，不如留下來，讓其他志工不用買也能有雨鞋用」！來挑雨鞋的志工劉先生說，自己不是來第一天，之前穿的雨鞋似乎有破掉會漏水進去，很感謝有二手雨鞋穿。

    此外，竹北吊車大王胡漢龑在九二三洪災後就馬上投入兩台山貓、一台怪手協助災民清運，昨帶著整卡車物資、高壓清洗機親自到光復賑災，他說，「重機具一定支援光復到清乾淨為止，戰到最後一天」，另外也致贈災戶慰問金。

    江豐營造、振宇五金支援機具

    還有台中大甲江豐營造董座蘇献淳，自費派十五台「博派級」疏濬大型機具與VOLVO A40礦車，日前趕抵花蓮清淤。五金供應商振宇五金，昨天緊急調度一千台高壓清洗機送至光復鄉，用於災區清淤與道路復原，展現中台灣「同島一命」即時救援能量。

    超人們風塵僕僕走出災區光復車站，又將是揮汗如雨的一天。（記者花孟璟攝）

    超人們風塵僕僕走出災區光復車站，又將是揮汗如雨的一天。（記者花孟璟攝）

    大甲江豐營造「博派級」疏濬機具前進花蓮。 （Threads g145y提供）

    大甲江豐營造「博派級」疏濬機具前進花蓮。 （Threads g145y提供）

    竹北吊車大王胡漢龑在花蓮光復923水災後就馬上投入兩台山貓、一台怪手協助災民清運，昨天更親到花蓮送物資。（記者王錦義攝）

    竹北吊車大王胡漢龑在花蓮光復923水災後就馬上投入兩台山貓、一台怪手協助災民清運，昨天更親到花蓮送物資。（記者王錦義攝）

