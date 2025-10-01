1萬個便當送不出去！義煮團白飯車被擋 徐榛蔚：虛心檢討

花蓮改良場、農糧署東區分署同仁組成送餐摩托車隊，分送便當。（農業部提供）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，造成半個光復鄉變重災區，卻傳出前來幫忙的「馬太鞍義煮團」白飯車被擋、一萬個便當送不出去！對此花蓮縣長徐榛蔚昨主動認「會虛心檢討」。農業部則協調花東農會出動「田媽媽」，每天準備超過二千個便當定點發送，並組機車車隊發送給獨居、行動不便的災民。

災民：沒收到縣府的便當

花蓮馬太鞍洪災發生後，縣府在撤離、救災各方面的表現被災民罵翻，連日來包括醫療車、物資車進入災區都被阻擋，義煮團因為白飯沒收到，志工批「造成一萬多個便當送不出去」；也有災民質疑，縣府前一天有說會送二萬五千萬個便當去光復國中，實際卻沒收到。

請繼續往下閱讀...

徐榛蔚昨主動澄清「義煮團白飯事件」。她說，白飯送不進教會應該是誤會，因為警方在光復鄉馬太鞍溪、光復溪間劃設五大工區，重型機具從抓斗車、板車、小怪手機具很多，當然要交通管制，否則不斷有重車湧入狹小市區，交通都會動不了。為了避免交通打結，警方在外圍交通指揮一定會詢問進入車輛，如真的造成誤解會虛心檢討，並強調「白飯還是有進入馬太鞍教會」。

農業部機車隊沿路發便當

為讓第一線救災人員、災民、志工可以吃飽吃好，農業部協調花東農會出動「田媽媽」，每天準備超過二千個便當定點發送外，政院前進協調所規劃三條路線，由農糧署東區分署、花蓮農改場人員組機車車隊沿路發送便當給獨居、行動不便的災民，後續前進協調所也將依據現場狀況彈性調整，增加緊急協助便當的分送據點，未來也會搭配地方義煮團協助、持續調整。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法