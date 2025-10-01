堰塞湖潰流釀18死、6失聯／卓揆要究責 罹難者家屬要真相

花蓮縣長徐榛蔚抵達法會現場未立即慰問家屬，反要求面對靈堂的家屬「向後轉」朝向法會的佛像「擺拍」。（記者花孟璟攝）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，導致光復鄉災情慘重。光復災區昨上午舉行頭七法會，花蓮縣長徐榛蔚一抵達未立即慰問家屬，遭罹難者家屬痛批「擺拍」，悲喊：「我們要的只是真相！」；行政院長卓榮泰昨強調，現在除協助災區復原工作，對於過程中必要的檢討及追究責任也將同時展開，才能對得起所有受難國人。

頭七法會 家屬怒批徐榛蔚擺拍

花蓮縣長徐榛蔚昨主持馬太鞍堰塞湖災害罹難者頭七法會，共有十八名罹難者以佛教、天主教、基督教等儀式進行，但徐一到會場卻沒有先到後面慰問家屬，而是叫面對靈堂的家屬「向後轉」朝向法會的佛像，罹難者劉姓阿嬤二兒子怒批「擺拍」、「家屬感受不到她有來」！

爭議更大的是，一名穿黃背心的男性玄門教導師竟拍馬徐榛蔚：「幸好有傅立委，他的願力功德，才能大事化小事」、「如果像小林村，那就後果不堪設想，所以都是縣長的慈悲」！影片流出馬上被輿論痛批消費小林村災民「太缺德了最好道歉」、「拿別人的悲慘襯托自己？」

劉姓阿嬤二兒子說，當天媽媽放颱風假在家，他打電話關心，媽媽都說「都不知道、沒收到通知」，感覺不出有危機感，結果下午再度電話就沒消息了，知道時已經罹難，叫家人怎麼能接受？大兒子也難過地說「才剛結婚，本來是一樁喜事，現在卻要發白帖」，兒子們悲喊：「家屬要的是真相！」

面對家屬批評，徐榛蔚表示，目前先以救災及環境清潔為優先，會先陪伴家屬度過難關，相信「日後會愈來愈清楚」。

卓揆盼良善力量修補社會傷痕

立法院會昨天下午邀卓榮泰率各部會首長列席施政報告並備質詢。主持會議的立法院長韓國瑜率先表示，要先為事件造成人員傷亡表達深切慰問與哀悼，同時對投入救災復建的軍、警、義消、廣大的熱心志工們，表達萬分感謝；隨即，韓、卓帶領全場立委和官員起立，為往生者默哀一分鐘。

卓榮泰報告時指出樺加沙颱風帶來的堰塞湖事件，導致民宅受污泥侵擾、馬太鞍溪橋斷，讓人痛心的是，即使無關政治的事情，社會也不信任。卓榮泰強調，社會缺少正面思考、正向思維，期望行政、立法兩院能共同建立理性對話、真誠合作的共識，盼以良善的力量來修補社會傷痕。

中央災害應變中統計截至昨晚六時，已釀十八死、六失聯、一二五傷、救出七一七人。昨上午傳出佛祖街有屍臭味道，通知消防人員到場找尋，但挖掘後並未發現人體，研判應該是動物屍體的味道。

截至昨天下午五時，農業部彙整各縣市查報資料，樺加沙風災導致全台農業損失達四億三一四三萬元，主要集中在花蓮縣，其中農田流失埋沒達五〇五公頃。

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，導致光復鄉災情慘重，行政院長卓榮泰昨強調，除協助災區復原，對於過程中必要的檢討及追究責任也將同時展開。（資料照）

罹難劉姓阿嬤的兩個兒子對縣府疏散作為不夠徹底，表達不滿。（民眾提供）

災區最新概況

