嘉縣果乾烏魚子 奪水產精品獎

鑫溶公司研發的創新烏魚子產品奪獎，嘉義縣政府漁業科長張建成（右二）讚賞不已。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣以生產優質烏魚子聞名，鑫溶公司研發的「果乾烏魚子」將烏魚子與在地特色水果乾結合，今年參與農業部舉辦的「海宴水產精品競賽」，獲「水產精品獎」及「創新獎」，展現創新研發實力。

縣府表示，嘉義縣擁有得天獨厚的環境，烏魚養殖與烏魚子製作技術優良，孕育出香氣濃郁、口感細緻的高品質烏魚子，海宴水產精品競賽每年吸引全台各地優秀業者參與，由專家學者嚴格評選出二十項得獎產品，涵蓋即食調理包、分切小包裝、精美禮盒等多元型態，展現水產品兼具便利、美味與健康的特質。

鑫溶公司的「果乾烏魚子」，將傳統美味精緻化，炙燒過的烏魚子切成一口狀，結合台灣在地特色水果乾愛文芒果、金鑽鳳梨、蜜柑橘瓣三種口味，食用時烏魚子的香氣與果乾的甜味相互交織，創造鹹甜交織的獨特風味，受評審及消費者肯定，日前由鑫溶公司總經理曾申棟團隊接受農業部漁業署長王茂城表揚。

縣長翁章梁說，縣府推動「嘉義優鮮」農業品牌，協助在地業者提升產品價值，從土產走向精品，鑫溶果乾烏魚子獲獎，象徵嘉義漁業創新成果獲得肯定。

