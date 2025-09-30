嘉市YouBike投保率 審計室促提高

義義市府8月起針對使用YouBike電輔車民眾，實施強制投保措施。（記者王善嬿攝）

去年騎乘破200萬人次 市府︰投保率逾9成 請廠商加強宣導

嘉義市政府引進公共自行車YouBike2.0近五年，委託營運廠商微笑單車公司建置公共自行車傷害險平台，會員登錄實名資料並綁訂票卡，享有免費保險，嘉義市審計室查核發現，二〇二三年及去年至八月的年平均投保率分別為八成、八成六，要求市府提升會員投保率，維護民眾騎車安全。

請繼續往下閱讀...

嘉義市政府交通處長許啟明表示，今年會員投保率已逾九成，少部分早期加入的會員未投保，已請廠商加強宣導，今年八月一日起已實施租借電輔車YouBike2.0E，須先投保傷害險，降低民眾騎電輔車的交通風險。

自行車事故死傷 去年達565人

審計室報告指出，嘉市公共自行車去年總騎乘次數突破兩百萬人次，平均每日總騎乘次數五四七九次，是市民、遊客慣用的交通工具，但自行車、電動自行車、電動輔助自行車交通事故死傷人數從二〇二二年二四三人，去年攀升至五六五人，今年二月函請市府檢討改善。

審計室表示，根據警方分析，自行車交通事故熱點為忠孝路、中山路與共和路口、民族路與仁愛路口、文化路圓環，建議市府分析肇事原因檢討改善，強化交通安全宣導，提供友善騎乘環境。

許啟明表示，已提報道安會報檢討自行車交通事故，與業者、校外會、學校推廣交通安全教育，如學校有自行車考照制度，協助學校設置模擬考場。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法