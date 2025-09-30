雲林推台語桌遊教具 學子搶玩

雲林研發全國第一套台語桌遊《雲林好額人》，研發者之一文須琢帶孩子玩，學生說玩到停不下來。（雲林縣府提供）

雲林縣一群對台語有研究的校長、老師，參考大富翁遊戲模式，共同研發一套台語桌遊教具《雲林好額人》，遊戲規則、機會及命運的題目全以教育部台灣台語常用詞辭典書寫，並結合雲林風情民俗，材質也很環保只用紙張、木頭，學生透過遊戲學台語又能認識家鄉文史，還有學生說，好玩到停不下來。

縣府教育處長邱孝文表示，《雲林好額人》開發者為元長國中校長文須琢、南陽國小主任呂彥融、水燦林國小主任施婉茹，參考傳統大富翁遊戲模式，起點為北港武德宮財神廟，環遊雲林廿鄉鎮市，展現各鄉鎮市文化特色，並融合本土語言及品德教育元素。

另盒子背面印有蔦松國小校長吳忠勇以台語創作的漢詩《遊馬鳴山公園》，搭配馬鳴山拱橋意象插圖，讓語言和文化與藝術交融，呈現出具有雲林濃厚鄉土情的美感。

文須琢指出，遊戲設計五個玩家角色，以雲林代表農產柚子、西瓜、玉米、花生、蒜頭代表；機會卡、命運卡的問題聚焦在雲林各鄉鎮風俗民情及文史，讓遊戲更具地方風味，老師可當教具，學生可以當遊戲自己玩，第一批五百套已分送給全縣國中小學，學生覺得新奇好玩。

