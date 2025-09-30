為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雲林推台語桌遊教具 學子搶玩

    2025/09/30 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林研發全國第一套台語桌遊《雲林好額人》，研發者之一文須琢帶孩子玩，學生說玩到停不下來。（雲林縣府提供）

    雲林研發全國第一套台語桌遊《雲林好額人》，研發者之一文須琢帶孩子玩，學生說玩到停不下來。（雲林縣府提供）

    雲林縣一群對台語有研究的校長、老師，參考大富翁遊戲模式，共同研發一套台語桌遊教具《雲林好額人》，遊戲規則、機會及命運的題目全以教育部台灣台語常用詞辭典書寫，並結合雲林風情民俗，材質也很環保只用紙張、木頭，學生透過遊戲學台語又能認識家鄉文史，還有學生說，好玩到停不下來。

    縣府教育處長邱孝文表示，《雲林好額人》開發者為元長國中校長文須琢、南陽國小主任呂彥融、水燦林國小主任施婉茹，參考傳統大富翁遊戲模式，起點為北港武德宮財神廟，環遊雲林廿鄉鎮市，展現各鄉鎮市文化特色，並融合本土語言及品德教育元素。

    另盒子背面印有蔦松國小校長吳忠勇以台語創作的漢詩《遊馬鳴山公園》，搭配馬鳴山拱橋意象插圖，讓語言和文化與藝術交融，呈現出具有雲林濃厚鄉土情的美感。

    文須琢指出，遊戲設計五個玩家角色，以雲林代表農產柚子、西瓜、玉米、花生、蒜頭代表；機會卡、命運卡的問題聚焦在雲林各鄉鎮風俗民情及文史，讓遊戲更具地方風味，老師可當教具，學生可以當遊戲自己玩，第一批五百套已分送給全縣國中小學，學生覺得新奇好玩。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播