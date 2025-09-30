虎尾中元祭 可望成雲林第13項無形文資

虎尾中元祭每年都吸引逾十萬民眾湧入，是雲林縣重要的中元盛事。（記者李文德攝）

文觀處「列冊追蹤」 文資審議委員要求強化歷史脈絡及說明各區特色

有「北基隆、南虎尾」之稱的雲林縣虎尾中元文化祭，每年都吸引超過十萬人次造訪，不過這場雲林宗教盛會，迄今未列入無形文化資產，公私部門合力提報文資，經縣府文化觀光處召集文資審議委員討論後，決定「列冊追蹤」。文觀處長陳璧君表示，待部分資料完備審議後，可望獲列雲林縣第十三項民俗無形文資。

雲林縣現有有十二項民俗登錄為無形文化資產，其中北港朝天宮迎媽祖、口湖牽水狀、雲林六房媽過爐、馬鳴山五年千歲大科、北港進香等更是獲國家級重要民俗，但虎尾鎮每年一度、最具代表性的中元祭卻未列無形文化資產。

源自清代 現有8大普度區

陳璧君指出，虎尾中元普度源自清代，稱「大崙腳普」，一九八〇年代演變成「市街普」，分成七區，規模擴大，成為地方重要的宗教民俗活動，後演變成「市仔普」（即街仔普），前年虎尾廣雲宮加入成為第八區，近年來公所、各區普度會更是積極盼虎尾中元文化祭能列為文資。

陳璧君說，中元節當天三位文資審議委員到虎尾訪視，邀集鎮公所及八大普度區代表，討論相關議題，決議將虎尾中元文化祭「列冊追蹤」，等同已具備成為無形文化資產潛力，但審議委員期盼未來提報單位可強化歷史脈絡及說明各區緣由、特色，完整呈現中元祭文化內涵，增添認定希望。

鎮長︰盡快整合調整內容

虎尾鎮長林嘉弘表示，公所為整合各區提報意願，耗時六個月走訪各區解說及爭取共識，結果令人欣慰，得來不易，將依照審議委員意見並整合提報單位調整內容，期將虎尾中元文化祭能盡快登錄縣定無形文資。

