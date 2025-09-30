為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    綠營「鏟子超人」台南隊 馳援花蓮

    2025/09/30 05:30 記者王姝琇／台南報導
    民進黨台南市黨部組「鏟子超人台南隊」，一行20人馳援花蓮災區協助清理家園。（民進黨台南市黨部提供）

    民進黨台南市黨部組「鏟子超人台南隊」，一行20人馳援花蓮災區協助清理家園。（民進黨台南市黨部提供）

    感謝丹娜絲風災各界馳援台南，民進黨台南市黨部發揮讓善循環的精神，號召黨公職及志工夥伴組成「鏟子超人台南隊」，一行廿人昨日自備圓鍬、高壓清洗機等裝備，從台南火車站出發到花蓮災區協助清理家園。

    花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖於九月廿三日潰流，洪水導致下游光復鄉多處遭洪水淹沒，市黨部主委郭國文偕同南市議員蔡麗青、沈震東等人昨日上午抵達花蓮縣光復鄉，團隊廿人從光復車站步行到大華村中華路三〇一巷內的連姓牧師家，連姓牧師家遭水淹近兩公尺，水退後厚重淤泥及肩，一個星期過去僅整理客廳局部，早已被淤泥塞滿進不去的三個房間，鏟子超人台南隊先動手拆門及隔間牆，試圖騰出空間進出以進行清理工作。

    蔡麗青說：「不到現場無法想像災情有多嚴重，沿途景象宛如戰場般滿目瘡痍！」來自台南的陳姓志工說，趁連續假期來花蓮光復災區幫忙，當地人一直感謝志工，謝到他們都不好意思，大家都只是盡一份心力，同島一命；連假過後的週二至週四還有夥伴要來，分工合作避掉連假人潮，讓這股善的力量不分平假日都能發揮。

