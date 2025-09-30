海盜船、森林迷宮 台南添2特色遊戲場

台南市成功公園讓孩童體驗「夢想成功」編織網遊戲場。（台南市府提供）

台南市北區特色公園再添新亮點，市長黃偉哲昨日與民眾攜手開箱福安公園「綠谷海盜船」、成功公園「森林迷宮編織網」兩座特色遊戲場，並邀「慢慢來教育市集」的孩子們分享體驗心得，以及未來對遊戲場的夢想。

北區原有五座特色遊戲場，今年獲得中央與地方配合款共五千萬，規劃增建十座，成為台南特色遊戲場最多的行政區。黃偉哲表示，打造特色公園的核心理念，就是讓孩子能在遊戲過程發揮創意與想像力，同時強化社交互動與探索精神。台南將持續以「安全、共融、創新」為原則，逐步推動各區特色公園建設，讓每個孩子都能享受獨特又安全的遊戲場域。

孩子們昨日化身小小導覽員，介紹柴頭港綠谷及台江內海地理歷史，為黃偉哲戴上海盜船長帽，一同探索福安公園綠谷海盜船遊戲場設施；緊接著來到成功公園，一個個小小攝影師帶著市長享受都市森林及體驗「夢想成功」編織網遊戲場。

以手工編織藝術為主題的藝術家曾靖婷，在全台各地打造大型攀爬網遊戲場，昨也來到遊戲場開箱現場與民眾共同體驗編織的樂趣。

台南市福安公園「綠谷海盜船」遊戲場設施，造型就像一艘海盜船。（台南市府提供）

