桃捷綠線3站開發 說明會湧千人

桃園捷運綠線明年底將局部通車，桃園市政府於綠捷G12、G13、G14站周邊進行區段徵收都市計畫，為蒐集民意作為後續都市計畫參考，市府都市發展局昨於蘆竹區公所舉辦公開展覽說明會，現場湧入近千民眾關心；都發局表示，此案待桃園市都市計畫委員會審議通過後將報內政部審議，力拚二〇三〇年展開區段徵收作業。

都發局表示，桃捷綠線第一階段預計明年底通車，為配合通車，於綠線沿線三站周邊區域推動「變更南崁地區都市計畫（配合桃園綠線捷運G12、G13、G14車站周邊土地開發計畫）案」，以串聯桃園藝文特區、蘆竹南崁市區及航空城生活圈，總面積為三四七公頃（排除既有道路及變電所後，區段徵收面積三〇四公頃）。

其中，G12站以行政機能為主，規劃設置五公頃農貿市集、轉運站等大型公共設施，並延伸幸福路；G13站以住商機能為主，中正北路沿線規劃商業軸帶，並規劃四十一．五公頃大型都會公園並拓寬南竹路，舒緩南崁舊市區發展壓力；G14站以產業發展為主，以中正北路為界，西側延續北側南崁工業區產業機能，以低污染產業為主，東側提供文化教育與觀光休憩等相關服務為主，將規劃生態教育用地等公共設施，並延伸長榮路。

