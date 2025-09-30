南桃園規劃蓋藝文中心 恐等20年

中壢藝術館是南桃園重要表演場館，落成啟用至今已40年，去年曾閉館進行耐震補強工程。（記者鄭淑婷攝）

中壢藝術館使用40年 擬新設在台鐵平鎮站周邊 議員促加速開發

中壢藝術館是南桃園重要表演場館，啟用已四十年，桃園市政府規劃在台鐵平鎮站周邊新建南桃園藝文中心，規模比照台北表演藝術中心，只是期程還得等上十五至廿年，市議員要求市府加速開發期程，在土地取得過程同步啟動場館及交通動線等規劃。

平鎮高中南側農業區整開案 修正中

桃市府都市發展局表示，南桃園藝文中心位於平鎮高中南側農業區整體開發案中，預計年底前提報桃園市都市計畫委員會審議後，提送內政部審議。

南桃園藝文中心 規劃逾3千觀眾席

中壢藝術館音樂廳有一〇四六席，近三年平均每年約七十場演出，但因設備老舊經常需要維修，去年還曾閉館進行耐震補強工程，加上館舍規模限制，難以吸引大型國際級表演團隊。桃市府文化局表示，若原地重建將有數年無法舉辦藝文展演活動，研議配合平鎮高中南側農業區整開案，在台鐵平鎮站周邊規劃南桃園藝文中心，初估經費約七十億元，總觀眾容量可達三千席以上，展演廳舍包括大型音樂廳、中型表演廳、黑盒子劇場、展覽室及戶外展演廣場，並設置國樂團專屬空間。

文化局表示，都發局六月召開平鎮高中南側農業區整開案機關協調會，其中規劃約二．三公頃土地作為南桃園藝文中心使用，預計二〇三三年辦理完成都市計畫核定及用地取得，相關建築規劃設計及工程預估需要七到八年完成；文化局長邱正生強調，興建期程得視都計核定及用地取得速度，越快完成，工程就越快啟動。

都發局長江南志表示，平鎮高中南側農業區整開案，配合桃園鐵路地下化平鎮車站南移及捷運橘線路線調整，加上南桃園藝文中心需求，正在修正方案，預計年底前提報桃園市都委會審議後，提送內政部審議，希望內政部在二〇二八年完成審定，進入區段徵收程序後即可進行場館細部設計及規劃。

議員籲土地取得與規劃設計同步

市議員舒翠玲呼籲市府加速開發腳步，在土地取得完成前可先行啟動規劃設計，妥善考量場館需求、停車空間、道路交通系統等，不要等場館蓋好才發現「適合舞蹈不適合戲劇演出」等問題。

市議員陳韋曄說，南桃園藝文中心光是用地取得就曠日廢時，市府應思考如何縮短期程，建議在用地取得過程同步進行規劃設計，讓場館能儘早完工。

