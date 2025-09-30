為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    挖出史前遺址文物 頭份道路拓寬暫停

    2025/09/30 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗竹南公義路至頭份信義路拓寬案路線經遺址文化層，工程喊卡先搶救發掘。（苗栗縣府提供）

    苗栗竹南公義路至頭份信義路拓寬案路線經遺址文化層，工程喊卡先搶救發掘。（苗栗縣府提供）

    苗栗縣頭份市信義路六九〇巷，是頭份市區通往竹南科學園區的捷徑，且可銜接竹南鎮公義路，惟道路現況最窄僅三公尺，不敷使用，地方長期反映盼拓寬改善，獲內政部核定一．八億元動工。不過，因工程路線行經曾出土史前文物的山佳遺址文化層，九月初發現文物後，目前工程喊卡，苗栗縣政府交通工務處正交由專業團隊進行搶救發掘文化層出土器具。

    苗縣府文觀局表示，雖然山佳遺址尚未被指定為遺址，但因該處可能曾有史前人類活動蹤跡，依法工程必須喊停。經文資審議委員到場後，由於拓寬工程路線難以更改，建議先搶救發掘文化層器具，交工處必須制定搶救發掘計畫，保存文化層出土器具。

    交工處指出，之前因路線行經山佳遺址，所以也委託專業團隊針對工程進行監控，九月初發現出土陶器後，也通報文觀局共同會勘，拓寬案廠商已申請停工，委外團隊正製作搶救發掘計畫，工程案將依相關法規進行。

    竹南鎮山佳里於一九八〇年代，發現地表出土不少石器與陶器的文化層，引起文史工作者關切，至今仍積極爭取山佳遺址能獲指定為文化資產；文史工作者認為，山佳遺址可能是先民於新石器時代的陶器製造場所，若往下挖掘，有可能發現長達四千多年的文物。

