6小時募集逾200萬 十方功德行善團助花蓮

彰化縣十方功德行善團6小時募集逾200萬，將親送花蓮交給罹難者與失聯的家屬。（陳永聰提供）

彰化縣十方功德行善團成立九年來，堅持「不預留善款」方式幫助弱勢，這次見到花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，團長陳永聰先捐廿萬元，許多團員得知後紛紛表示，「怎麼可以只有團長捐，我們也要捐！」，短短六小時就有二千戶愛心民眾，共捐出超過二百萬元，將親送花蓮交給罹難者與失聯家屬，希望陪伴災民度過最艱難時刻。

團長兼發起人陳永聰表示，該團成立以來，九年累計募集超過一億元，援助逾一千個案，主要是幫助沒錢辦喪事或需要醫藥費的困苦家庭，且都是有實際需求再開團募款，所募款項皆全數捐出，以往也曾募集一百八十多萬元，協助土耳其大地震重建家園，針對花蓮縣光復鄉，他參與鹿港鎮公所做愛心，先捐了廿萬元，許多團員得知後，也都主動表達想要盡心力，因此發起募集。

將均分給罹難或失聯者家屬

陳永聰指出，這次募集只有開放六小時，以每一家戶一千元小額款項為主，六小時就破二百萬元，原本目標金額只設一百萬元，沒想到台灣人的愛心力量太強大，募來的慰問金將平均交給罹難或失聯者的家屬。

