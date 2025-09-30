為期五年 芳苑洪家古厝啟動修復

近日正式設立施工告示牌，洪家古厝子弟洪宗熠到場關心。（記者陳冠備攝）

建於一九二八年 屬閩南式「九包五」三合院格局

彰化縣芳苑鄉首件登錄的歷史建築「洪家古厝」，在地方引頸期盼下，近日設立告示牌，宣告進入為期五年的修復作業，彰化縣政府文化局表示，修復再利用計畫已通過審查，總經費約六五〇〇萬元，並正向中央爭取補助；洪家古厝子弟洪宗熠期盼，希望五年內完成修復，讓這座百年古厝重現風華，成為芳苑新地標。

總經費約六五〇〇萬 將爭取補助

「芳苑洪家古厝」建於西元一九二八年，是芳苑鄉首件登錄的文化資產，屬閩南式「九包五」三合院格局，為地方望族洪氏宗族宅邸，兼具農業經營、商業活動與私塾教育功能，象徵其在地方的社經地位與文化貢獻，建築細節處處展現工藝水準，包括精緻木雕、彩繪與洗石子裝飾，正廳牆壁彩繪更出自鹿港名師郭新林之手，具高度藝術與工藝史價值。

另外，縣府近日也將古厝前的傳統穀倉「土豆畚」納入登錄範圍，使農村聚落樣貌更完整。

地方首件登錄文資 盼成新地標

古厝持有人、前立委洪宗熠到場關心修復進度，他表示，一九九四年出版的《彰化民居》中記載的「後寮村洪宅」，正是洪家古厝。洪氏家族早年曾出過「文武秀才」，在當地富甲一方，興建時採「九包五」大厝格局，即正身五開間、護龍各五間，在彰化可與板橋林家、霧峰林家、秀水益源古厝並列具代表性的宅院。

他回憶，童年時常到古厝陪伴祖父母，但隨著家族陸續搬離，古厝逐漸荒廢，如今屋瓦崩落、門埕雜草叢生，僅能自費維持清潔，未來完工後將開放參觀並規劃文化再利用，希望古厝不僅是洪家宗族的精神象徵，更能重現芳苑百年風華，成為地方文化地標與觀光亮點。

古厝入口設置門樓，曾為秀才之家，兼具農、商業與地方私塾讀書處所。（記者陳冠備攝）

彰化縣芳苑鄉「洪家古厝」採用象徵大戶人家的「九包五」大厝格局，如今無人居住，門埕雜草叢生。（記者陳冠備攝）

