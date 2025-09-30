為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    觀光熱點設智慧桿 南投凝聚共識

    2025/09/30 05:30 記者張協昇／南投報導
    南投將建置智慧桿朝智慧城市發展邁進，圖為新北市已在部分地區建置智慧桿。（資料照）

    南投將建置智慧桿朝智慧城市發展邁進，圖為新北市已在部分地區建置智慧桿。（資料照）

    為朝智慧城市發展邁進，南投縣政府計畫引進智慧桿（Smart Pole），初期規劃建置在日月潭、竹山紫南宮等觀光熱點，提供公共Wi-Fi、多語資訊導覽與即時人流監控，以及在縣府周邊或夜市活動區，整合周邊照明與安全監控，提升縣民與遊客的便利與安全感。

    初期規劃建置在日月潭、竹山紫南宮

    縣政府計畫處指出，智慧桿是一種新型的公共設施，外觀看似路燈，卻整合了照明、通訊、監控、感測、能源管理等多元功能，宛如科幻電影情節，目前已在新北等縣市建置，對南投來說，智慧桿能結合觀光旅遊、交通運輸、公共安全、災害防救與環境監測等多應用，提升城市治理效率。

    彙整各單位需求 爭取中央資源支持

    計畫處表示，經濟部產業發展署近期公告「城市智慧樞紐基礎設施創新轉型申請作業」，縣府計畫引進智慧桿，但因建置經費龐大，地方必須負擔配合款，需要審慎評估，因此縣府近日舉辦工作坊，盼透過交流討論，彙整各單位需求與想法，凝聚共識，以便提出申請時，能以更具體、明確的需求為依據，爭取更多中央資源支持，加速智慧桿建置進程。

    逢甲大學地理資訊系統研究中心指出，智慧桿的推動是智慧城市發展的重要環節，涵蓋建置、維運、跨域整合到多元應用等層面，將協助縣府建立跨單位溝通平台，為推動智慧桿建設奠定基礎。

