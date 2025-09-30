國立改市立 教局︰每年補助少5億

台中市立高中職回歸中央管轄？台中市教育局表示，國立高中職改隸市立之後，中央每年補助市府經費至少短少五億元，教育局自改隸迄今已多次向教育部反映補助不足的情形，至今尚未獲正面回應，呼籲中央應正視地方辦學的實際困境，適度調整並增加補助額度，減輕地方財政壓力；民進黨市議員謝志忠及楊典忠則支持現行體制，認為市府不應哭窮，推卸責任。

教育局表示，台中市十七所國立高中職改隸前，每年預算約編計四十一億餘元，一〇六年改隸後，中央每年固定給卅六億餘元，需支應人事費、退休金、特教費用、新課綱執行課程精進費用及學校設施設備等，以去年為例，經費即不足九億餘元，物價上漲，加上公教人員累計調薪幅度較一〇六年逾十％以上等，皆加重市府財政負擔。

楊典忠表示，中等教育學校資源整合，可實踐十二年國教政策適性入學目標，且使台中市技職教育體系更為完整，台中市政府一向自詡財政健全，未來地方統籌分配款大增，經費增加卻不會經營高中職校務問題，實在說不過去。

謝志忠則認為，國小、國中到高中職，由市府統籌，銜接較完整，資源整合更有效率，市府應支持現行體制，而不是哭窮來推卸責任。事有輕重緩急，盧市長平常口口聲聲說「教育最重要」，若將高中職丟回中央，豈不自相矛盾？

