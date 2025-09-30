為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國立改市立 教局︰每年補助少5億

    2025/09/30 05:30 記者歐素美／台中報導

    台中市立高中職回歸中央管轄？台中市教育局表示，國立高中職改隸市立之後，中央每年補助市府經費至少短少五億元，教育局自改隸迄今已多次向教育部反映補助不足的情形，至今尚未獲正面回應，呼籲中央應正視地方辦學的實際困境，適度調整並增加補助額度，減輕地方財政壓力；民進黨市議員謝志忠及楊典忠則支持現行體制，認為市府不應哭窮，推卸責任。

    教育局表示，台中市十七所國立高中職改隸前，每年預算約編計四十一億餘元，一〇六年改隸後，中央每年固定給卅六億餘元，需支應人事費、退休金、特教費用、新課綱執行課程精進費用及學校設施設備等，以去年為例，經費即不足九億餘元，物價上漲，加上公教人員累計調薪幅度較一〇六年逾十％以上等，皆加重市府財政負擔。

    楊典忠表示，中等教育學校資源整合，可實踐十二年國教政策適性入學目標，且使台中市技職教育體系更為完整，台中市政府一向自詡財政健全，未來地方統籌分配款大增，經費增加卻不會經營高中職校務問題，實在說不過去。

    謝志忠則認為，國小、國中到高中職，由市府統籌，銜接較完整，資源整合更有效率，市府應支持現行體制，而不是哭窮來推卸責任。事有輕重緩急，盧市長平常口口聲聲說「教育最重要」，若將高中職丟回中央，豈不自相矛盾？

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播