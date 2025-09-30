台中養不起市立高中職？ 何欣純喊話盧秀燕

盧︰補助不足 傾向回歸國立 何︰新版財劃法多分280多億 應多投資孩子

台中市二〇一七將十七所國立高中職改隸為市立，有市議員認為經費不足應將市立高中職再回歸中央或增加補助，台中市長盧秀燕也傾向回歸國立，下屆市長熱門人選的民進黨立委何欣純認為，既然已依法承接，就有責任做好，應該多投資孩子；國民黨立委楊瓊瓔則希望回歸國立，由中央管轄或中央增加補助經費解套；江啟臣則希望中央補助經費應視情況滾動檢討適時調漲。

台中市長盧秀燕指出，中央給的補助目前透支不足，認為地方政府本來就無力接管，造成國立高中職進退兩難；這麼多年來這些高中職也很希望回歸，因國立財務結構比較好，但中央說嫁出去的女兒不願意接管回來，態度傾向回歸國立。

何強調既已承接 就有責任要做好

下屆市長選舉熱門人選的民進黨立委何欣純認為，教育是百年大計，也是對台中未來的投資。強調依法既已承接，就有責任要做好，贊成這十七所高中職維持市立，加上現在財劃法修正後又多分得二八〇多億，更應該加碼投資教育投資孩子。當然，該向中央爭取經費也一定要積極極力爭取，讓台中市的學校發展更好。

國民黨立委楊瓊瓔則表示，台中市十所高中職改隸市立至今，除中央每年補助卅六億餘元，沒有再增加額度，市府需額外挹注近十億元。改制後的市立高中目前進退兩難，因為中央財務結構比較好，希望回歸國立，由中央管轄或中央增加補助經費解套。

江啟臣︰中央補助應適時調漲

國民黨立法院副院長江啟臣則在此議題上無明確表態支持市立還是回歸國立，但他認為近年物價上漲，中央補助經費也應該視情況滾動檢討適時調漲，尤其教育是百年大計，苦不能苦孩子，希望中央地方努力溝通協商，一起合作打拚教育工作。

