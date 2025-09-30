為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    大武崙森林運動公園二期 進度延宕

    2025/09/30 05:30 記者俞肇福／基隆報導

    基隆市大武崙森林運動公園於前基隆市長林右昌任內規劃，並分三期興建，第一期於二〇二一年陸續完工，第二期規劃主題公園、冒險活動、森林休閒、森林運動與生態保留五大園區，因市府希望中央經費補助比率上能多支持，以致二期計畫延宕，因此將積極爭取補助，希望於二〇二七年上半年發包，拚二〇二九年底完工。另顧問公司未依約進行一期、二期工程的水保評估，市府將追究責任並求償。

    基隆爭取中央補助至少2.5億

    林右昌擔任市長任內，推動大武崙森林運動公園開發案，由大武崙棒壘球場往上分三期開發。第一期在海拔約四十公尺處興建里鄰公園，設置遊具，並設停車場，二〇二一年完成。

    基隆市立體育場場長林柏樹表示，第二期規劃建置五大森林公園、設置極限運動場並拓寬聯外道路，所需經費約四億元，爭取內政部國土署補助至少二億五千萬元，減輕市府財政壓力。

    林柏樹說，承攬大武崙森林運動公園第一期、第二期工程規劃案為同一業者，市府發現顧問公司未依約提出水土保持計畫、水文調查和交通影響等報告，審計單位已在調查，市府也將追究責任並求償。林柏樹表示，明年將編預算執行一、二期水保等計畫，並在完成二期細部計畫後，向國土署爭取補助工程經費。

