    首頁 > 生活

    《中秋將屆》基隆戶外景區、公園禁烤肉 罰款5千起跳

    2025/09/30 05:30 記者俞肇福、何玉華／綜合報導
    基隆市情人湖風景區禁止明火烤肉，違者罰款五千元到一百萬元。 （記者俞肇福攝）

    中秋節三天連假將到，各大量販店、賣場紛紛推出烤肉用具，不過，基隆戶外景區、公園均禁止烤肉，違者由地點主管機關開罰，最低五千元、最高一百萬元。若在家門口或騎樓烤肉，產生濃煙遮蔽交通或妨礙通行，警察會先勸導，勸導不聽則依違反道路交通管理條例開罰一千二百元到二千四百元。台北市則開放五處烤肉區。

    基隆市情人湖、湖海灣、汫水澳（湖海路大帳棚）及和平島四地，為交通部觀光署北海岸及觀音山風景區管理處主管，違規烤肉，依發展觀光條例第六十四條處五千元以上罰款，情節嚴重可罰一百萬元；北觀處副處長吳建志說，多數民眾接獲勸導時均會收攤，很少有開罰案例。

    基隆市府產業發展處處長蔡馥嚀表示，基隆未設烤肉區，在戶外公共場域烤肉都是違法行為；暖東苗圃、各漁港與大武崙沙灘、海興游泳池及周邊廊帶及基隆嶼，違規烤肉將由所在地主管機關開罰，如漁港內空地烤肉，依漁港法罰三萬到十五萬元，若是海邊或溪邊，則依發展觀光條例罰五千元到一百萬元。

    北市開放5處烤肉區

    台北市河濱公園平常開放烤肉有四處，包括大佳河濱公園：十號門旁高速公路橋下廣場、華中河濱公園：華中橋下自行車道北側橋孔指定區、道南河濱公園：左岸恆光橋越堤坡道下圓形廣場、成美右岸河濱公園：麥帥一橋堤外河岸邊廣場。中秋節加開大佳河濱公園：大直橋下指定區一處，而自中秋連續假期前一日十七時起至中秋連續假期結束日廿四時止開放。

