北市燃油車占用電動車格 8個月取締1416件

台北市議員曾獻瑩認為，停車場剩餘車位顯示器應標示一般、電動、身障與婦幼車格的剩餘數量，避免民眾因誤停遭罰。（曾獻瑩辦公室提供）

議員建議停車場全面設置大型剩餘車位顯示器 避免違停罰錢

電動車越來越普遍，許多停車場都設有電動車專屬充電停車格，國民黨台北市議員曾獻瑩指出，今年一至八月有一四一六件燃油車占用電動車格被取締，應全面設置大型剩餘車位顯示器，清楚標示各種車位的剩餘數量，讓民眾進場前就能知道有沒有車位可停，免得排隊進場只剩電動車格，違停被罰錢、出場又被收費，徒增民怨。台北市停車管理工程處表示，未設置特殊格位顯示器的停車場，將在委外合約屆期辦理新約時，納入設置，同時評估提供進場緩衝時間規劃。

停管處︰新約納入設置

曾獻瑩指出，今年一至八月有一四一六件汽車占用電動車格被取締。目前公有停車場有一六八場已設置特殊車格剩餘顯示器，仍有五十三場未設置，有民眾陳情進入未設顯示器的戶外平面停車場，因天色昏暗誤停電動車格而遭罰；也有人排隊進場後，繞了一圈才發現僅剩電動車格，只能重新排隊離場，雖時間短暫也得收費，相當無奈。

曾獻瑩說，重新排隊離場需聯絡管理員才能放行，非常不便；若停進電動車格，又可能受罰。問題根源是部分停車場的車位顯示器未明確區分電動車位跟一般車位，車主無法先分辨所剩車位是否能停，應全面設置大型剩餘車位顯示器，清楚標示一般車格、電動車格、身障車格與婦幼車格的剩餘數量，讓民眾進場前就能得知，避免誤停被罰或繞不到車位要離場的麻煩。

停管處表示，多數誤停案件均屬違規事實明確，裁罰六百元；電動車格均設有專用標誌、綠色標線與充電設備，足以供辨識。對於進場卻無車位可停，可透過管理員室、繳費機或停車出入口柵欄處對講機聯繫管理員，經確認後可免費離場。針對未設置特殊格位顯示器的停車場，將在委外合約屆期辦理新約時，納入設置，同時評估提供進場緩衝時間規劃。

