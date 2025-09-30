公館圓環新路型啟用 上班日大挑戰

騎士頻頻向現場人員詢問動線。（記者田裕華攝）

昨天開放時間延後 同步繪設、調整標線 民眾直呼差點遲到

台北市政府拆除公館圓環自十三日凌晨動工，在日夜趕工下，僅用了十七天就完成拆圓環、填平地下道，市府宣布昨（廿九）日清晨六點啟用正交路型，但開放時間未如預期，六點多有民眾騎車、開車經過都被擋下，引導到替代道路，還有連假值班的駕駛直呼「差點遲到！」現場觀察約近七點才開放汽機車通行，同步還在進行標線繪設及調整。副市長李四川說，施工人員連假趕工相當辛苦，今天是連假後首個上班日，持續觀察車流路況。

昨啟用的新正交路型包括羅斯福路公車專用道改走平面，包括十二條東、西向轉往羅斯福路方向的公車路線，都匯入公車專用道停靠上下車。新北市機車族經福和橋要左轉羅斯福路時，仍採兩段式左轉，其餘各方向開放左轉燈號直接左轉，但仍保留待轉格位。開車族提前於福和橋上分流，往信義、文山方向靠外側行駛，左轉往大安（公館）、中正區靠內側行駛。

民眾反映，清晨六點多沿羅斯福路行駛想通過公館圓環，卻在抵達路口前被交通警察導引至一九六巷，也有人抱怨從福和橋下橋後無法直行，被迫提前在汀州路三段轉彎，直至六點五十五分才全面開放通行。但部分路段行穿線尚未繪製完成，得靠義交、施工人員協助維護通行和施工安全。

居民反映周邊出入動線大受影響

學府里居民表示，路口通了，周邊住戶出入動線反而大受影響。市議員王欣儀表示，市府為了讓七岔路口變成正交，將四個路口的街角增設行人通行面積，平面圖看起來沒有太大異議，但實際觀察發現，包含學府里在內的東南角（羅斯福路靠基隆路側）人行庇護空間，用軟桿隔離的區域太過龐大，且有右轉需求的公車，在路窄及轉彎幅度大的情況下容易卡住。

李四川昨也到現場視察，他表示，車流大致通暢，機車開放直接左轉後，民眾還是習慣騎到待轉格位停等紅燈；公車經福和橋進入北市羅斯福路的公車專用道行駛，今天的上班車流將會是關鍵，會持續觀察路況因應。

交通局︰加派人手確保路口順暢

交通局長謝銘鴻補充，昨天早上約五點先開放公車通行，今天是連假過後第一個上班日，嚴陣以待。新路型上路需要時間適應，希望民眾能多多體諒，也會加派人手確保路口通行順暢，針對易壅塞路段調整號誌運作、檢討現場設施有無阻礙，派員觀察公車停靠及民眾上下車。

啟用後仍在劃設道路標線。（記者田裕華攝）

公館圓環新路型通車。（記者田裕華攝）

