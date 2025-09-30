全國高中地理奧林匹亞競賽 新北「穿金戴銀」

第廿四屆全國高中地理奧林匹亞競賽成績揭曉，新北市學子囊括一金二銀三銅與七佳作、二人氣獎。其中林口康橋國際高中表現突出，個人組由安禹丞、游辰希奪銀，葉哲綸摘銅，專題論文與海報組以「馬祖軍事據點轉型」作品奪金與佳作，另在「台海灰色地帶作戰分析」獲銅牌肯定。

教育局指出，在專題論文及海報組，林口康橋團隊的「馬祖軍事據點的轉型與挑戰：從戰地前線到島嶼新生的探索」同時榮獲專題論文金牌及海報組佳作；「全世界最危險的地方：台海灰色地帶作戰的類型化分析」，從軍事、經濟到資訊戰切入，用圖表呈現完整脈絡，榮獲銅牌獎。此外，康橋高中分別以「災後重建的轉機：烏來觀光在自然災害下的再生與調適」與「走進里山村落：雙連埤的人地關係與永續實踐」為題，探討地方觀光復原與生態永續，雙雙榮獲論文組佳作、海報組人氣獎；北大高中則以鶯歌社會住宅議題探討居住正義，南山高中關注貓空茶產業傳承，均獲論文組佳作。

另在實察繪圖組，林口康橋國際高中以「台北市圖書館外籍藏書語系地圖」奪銅，作品從北市圖書館新住民語言館藏切入，盤點各分館藏書量並比對官方統計，實地走訪士林、中山小菲律賓、萬華與文山小越南、中正印尼街，將閱讀需求與聚落分布連結；北大高中「輪椅使用者視角下的三峽老街」、南山高中「台煤的盡頭與轉型」皆獲佳作。

