為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全國高中地理奧林匹亞競賽 新北「穿金戴銀」

    2025/09/30 05:30 記者羅國嘉／新北報導

    第廿四屆全國高中地理奧林匹亞競賽成績揭曉，新北市學子囊括一金二銀三銅與七佳作、二人氣獎。其中林口康橋國際高中表現突出，個人組由安禹丞、游辰希奪銀，葉哲綸摘銅，專題論文與海報組以「馬祖軍事據點轉型」作品奪金與佳作，另在「台海灰色地帶作戰分析」獲銅牌肯定。

    奪一金二銀三銅與七佳作、二人氣獎

    教育局指出，在專題論文及海報組，林口康橋團隊的「馬祖軍事據點的轉型與挑戰：從戰地前線到島嶼新生的探索」同時榮獲專題論文金牌及海報組佳作；「全世界最危險的地方：台海灰色地帶作戰的類型化分析」，從軍事、經濟到資訊戰切入，用圖表呈現完整脈絡，榮獲銅牌獎。此外，康橋高中分別以「災後重建的轉機：烏來觀光在自然災害下的再生與調適」與「走進里山村落：雙連埤的人地關係與永續實踐」為題，探討地方觀光復原與生態永續，雙雙榮獲論文組佳作、海報組人氣獎；北大高中則以鶯歌社會住宅議題探討居住正義，南山高中關注貓空茶產業傳承，均獲論文組佳作。

    另在實察繪圖組，林口康橋國際高中以「台北市圖書館外籍藏書語系地圖」奪銅，作品從北市圖書館新住民語言館藏切入，盤點各分館藏書量並比對官方統計，實地走訪士林、中山小菲律賓、萬華與文山小越南、中正印尼街，將閱讀需求與聚落分布連結；北大高中「輪椅使用者視角下的三峽老街」、南山高中「台煤的盡頭與轉型」皆獲佳作。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播