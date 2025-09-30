淡水防火巷機車違停堵塞 輪椅也難行

淡水區北新路一八二巷廿一弄的防火巷，因機車違停嚴重，輪椅難以通行，居民憂心若發生火災恐延誤救援。（取自臉書社團「細說淡水」）

新北市共有六一四條「搶救困難道路」，多為長度逾百公尺、寬度不足四公尺的巷道，其中淡水區北新路一八二巷廿一弄的防火巷，因機車違停嚴重，輪椅難以通行，居民憂心若發生火災恐延誤救援；交通局專委林昭賢回應，將與公所檢討消防安全、路側標線及停車空間合適性。消防局表示，全市六一四處狹小巷道均已完成搶救計畫並辦理實兵演練。

北新里長許春榮表示，北新路廿一弄至四十一弄轉角及便利商店對面原本設有紅線，但部分巷段因店家反對劃設，導致汽、機車停車影響生意，造成道路擁擠，尤其午餐與晚餐時段更嚴重；該處巷道寬僅四米，消防單位曾評估，若停車妨礙消防車通行，仍可拉水線救火，部分路段已全面劃設紅線。

請繼續往下閱讀...

交通局︰將與公所檢討消防安全

許春榮說，警方雖加強取締違規停車，但學生習慣貪圖便利，多停在校外橋梁旁，即便校內有規劃停車場也不使用，交通局需整合各方意見，兼顧店家營業與道路安全。

市議員陳偉杰呼籲警方加強巡查與取締，並結合里辦公處與社區宣導，增設警示標誌，保障安全。

林昭賢表示，民眾反映地點屬八公尺以下生活巷道由公所轄管，將洽公所共同檢討消防安全、路側標線及停車空間合適性。

消防局︰614處狹小巷道完成搶救計畫

消防局指出，目前全市共列管六一四處狹小巷道，均已完成搶救計畫並辦理實兵演練，若巷道現況變化，也會依實際情形重新製作搶救計畫，確保救災效能。實務上，巷弄救災以小型消防水箱車進入為主，消防人員會長距離布設水線、攜帶裝備器材，並結合建築物內部消防安全設備搶救，必要時輔以雙節梯支援。

消防局說明，若現場因違停或障礙物影響救災行動，將依消防法第十九條規定，消防人員可進入、使用或移除相關物品，確保救災及緊急救護目的。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法