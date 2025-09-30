為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    淡水防火巷機車違停堵塞 輪椅也難行

    2025/09/30 05:30 記者羅國嘉／新北報導
    淡水區北新路一八二巷廿一弄的防火巷，因機車違停嚴重，輪椅難以通行，居民憂心若發生火災恐延誤救援。（取自臉書社團「細說淡水」）

    淡水區北新路一八二巷廿一弄的防火巷，因機車違停嚴重，輪椅難以通行，居民憂心若發生火災恐延誤救援。（取自臉書社團「細說淡水」）

    新北市共有六一四條「搶救困難道路」，多為長度逾百公尺、寬度不足四公尺的巷道，其中淡水區北新路一八二巷廿一弄的防火巷，因機車違停嚴重，輪椅難以通行，居民憂心若發生火災恐延誤救援；交通局專委林昭賢回應，將與公所檢討消防安全、路側標線及停車空間合適性。消防局表示，全市六一四處狹小巷道均已完成搶救計畫並辦理實兵演練。

    北新里長許春榮表示，北新路廿一弄至四十一弄轉角及便利商店對面原本設有紅線，但部分巷段因店家反對劃設，導致汽、機車停車影響生意，造成道路擁擠，尤其午餐與晚餐時段更嚴重；該處巷道寬僅四米，消防單位曾評估，若停車妨礙消防車通行，仍可拉水線救火，部分路段已全面劃設紅線。

    交通局︰將與公所檢討消防安全

    許春榮說，警方雖加強取締違規停車，但學生習慣貪圖便利，多停在校外橋梁旁，即便校內有規劃停車場也不使用，交通局需整合各方意見，兼顧店家營業與道路安全。

    市議員陳偉杰呼籲警方加強巡查與取締，並結合里辦公處與社區宣導，增設警示標誌，保障安全。

    林昭賢表示，民眾反映地點屬八公尺以下生活巷道由公所轄管，將洽公所共同檢討消防安全、路側標線及停車空間合適性。

    消防局︰614處狹小巷道完成搶救計畫

    消防局指出，目前全市共列管六一四處狹小巷道，均已完成搶救計畫並辦理實兵演練，若巷道現況變化，也會依實際情形重新製作搶救計畫，確保救災效能。實務上，巷弄救災以小型消防水箱車進入為主，消防人員會長距離布設水線、攜帶裝備器材，並結合建築物內部消防安全設備搶救，必要時輔以雙節梯支援。

    消防局說明，若現場因違停或障礙物影響救災行動，將依消防法第十九條規定，消防人員可進入、使用或移除相關物品，確保救災及緊急救護目的。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播