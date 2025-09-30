為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    加里洞發現一遺體 確認為農場員工

    2025/09/30 05:30 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，昨日在下游約7公里加里洞部落沿岸昨天發現一具男性遺體。（民眾提供）

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，昨日在下游約7公里加里洞部落沿岸昨天發現一具男性遺體。（民眾提供）

    花蓮馬太鞍溪下游約七公里加里洞部落沿岸昨天發現一具遺體，經初步掌紋鑑定，確認是當時在溪旁農場貨櫃屋遭洪水沖走的六十四歲蔡姓男子，目前罹難者共十八名，家屬得知消息後激動感謝搜救人員，「焦急難熬的心情終於可以放下」。

    花蓮縣消防局特搜大隊長簡弘丞指出，昨天上午國軍弟兄展開岸際搜救行動，從光復馬太鞍溪往下游花蓮溪沿岸徒步搜尋，在加里洞沿岸發現人的手部，經拖上岸後，發現是一具男性遺體，由於屍體已嚴重腫脹，無法辨識身分。

    檢警啟動鑑定程序，在手掌上尋找指紋、掌紋等，最後取到一小片可用掌紋，經刑事局比對後確認是蔡姓男子。

    蔡男的女兒立刻趕往瑞穗生命園區，她說，每天都站在保安寺土地公廟後方等待，堅定相信土地公一定會帶爸爸回家，災後第七天終於盼到消息，感謝幫忙找到爸爸的所有人，讓家屬終於能放下難熬的心情。

    農場范姜老闆說，蔡男是花蓮豐田人，習慣叫他「老蔡」，是雇用過最認真的同事，做事不會有怨言，也不會計較，「失去這位同事真的很傷心」。

