守護瀕危物種 宜蘭成立「保育柑仔店」

林業及自然保育署宜蘭分署在大同鄉泰雅部落成立保育柑仔店。（林保署宜蘭分署提供）

林業及自然保育署宜蘭分署在大同鄉泰雅部落成立二間保育柑仔店，帶領族人認識金絲蛇、山麻雀等在地的瀕臨絕種野生動物，並提供改良式獵具免費舊換新，推動友善獵捕，成為守護瀕危物種的新據點。

林保署宜蘭分署與大同鄉茂安村雅拜商店、寒溪村小董山間野炊二間雜貨店合作，以租用攤位方式作為保育柑仔店宣導空間。宜蘭分署自然保育科長劉啟斌指出，保育柑仔店桌布印製金絲蛇、山麻雀的圖案與文字說明，這二種野生動物是大同鄉在地物種，已列瀕臨絕種。

請繼續往下閱讀...

保育柑仔店另有改良式獵具兌換，俗稱「山豬吊」的舊式獵具金屬套索，任何獵物踩下去很難脫身，屬無差別獵捕，林保署設計踏板直徑較小的改良式獵具取代，避免誤捕黑熊、石虎等大型動物，持舊式獵具可免費換新，還能額外獲贈八十元購物金，兌換店內等值商品。

保育柑仔店也有台灣黑熊生態服務給付、誤捕黑熊立即通報協助救援可免責政策宣導，外界質疑宜蘭縣近年沒有黑熊通報，宣導是否多此一舉？劉啟斌說，黑熊主要活動範圍在中央山脈區域，因族群穩定擴張，人熊衝突及黑熊救援恐增加，列入保育柑仔店宣導提前因應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法