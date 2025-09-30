高雄乘風而騎 10/5岡山辦童樂派對

「高雄乘風而騎」岡山場次B路線，民眾可體驗「搓豆、攪醬」的製醬工藝。（高市觀光局提供）

「高雄乘風而騎」岡山場次本週日（十月五日）下午二點在岡山公園熱鬧登場，因適逢中秋連假和岡山年度盛會「籃籗會」，活動以「童樂派對」為主題，適合全家親子到岡山。

觀光局長高閔琳表示，「高雄乘風而騎」帶領民眾穿梭大街小巷，深度體驗在地風情，此次岡山場次規劃有「空軍的故事」單車遊程、「岡山老街藝遊趣」走讀體驗，並結合體適能與闖關遊戲的「柚見童樂闖關趣」及童樂市集。

活動特地規劃二條路線：A路線以岡山公園為起點，沿途探訪航空教育展示館、空軍軍史館與岡山老街，感受空軍重鎮獨有的文化；B路線則結合岡山老街與樂群村，終點為志斌豆瓣醬故事館，親手體驗「搓豆、攪醬」的製醬工藝，並享用沁涼冰棒，完騎還能獲得活動限定隨行咖啡杯與在地伴手禮。

為讓民眾更了解岡山，另規劃「岡山老街藝遊趣」走讀行程，由在地團隊「剛好販売所」帶領，透過建築導覽與故事分享，深入了解岡山的歷史脈絡，主會場岡山公園則化身兒童遊樂天堂，讓小朋友透過遊戲鍛鍊體能。

此外，還有快樂鳥故事劇團、「街頭小太陽周子益」雜技魔術表演，以及結合在地美食與文創小物的童樂市集，打造熱鬧童趣的中秋派對。

