為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄乘風而騎 10/5岡山辦童樂派對

    2025/09/30 05:30 記者蘇福男／高雄報導
    「高雄乘風而騎」岡山場次B路線，民眾可體驗「搓豆、攪醬」的製醬工藝。（高市觀光局提供）

    「高雄乘風而騎」岡山場次B路線，民眾可體驗「搓豆、攪醬」的製醬工藝。（高市觀光局提供）

    「高雄乘風而騎」岡山場次本週日（十月五日）下午二點在岡山公園熱鬧登場，因適逢中秋連假和岡山年度盛會「籃籗會」，活動以「童樂派對」為主題，適合全家親子到岡山。

    觀光局長高閔琳表示，「高雄乘風而騎」帶領民眾穿梭大街小巷，深度體驗在地風情，此次岡山場次規劃有「空軍的故事」單車遊程、「岡山老街藝遊趣」走讀體驗，並結合體適能與闖關遊戲的「柚見童樂闖關趣」及童樂市集。

    活動特地規劃二條路線：A路線以岡山公園為起點，沿途探訪航空教育展示館、空軍軍史館與岡山老街，感受空軍重鎮獨有的文化；B路線則結合岡山老街與樂群村，終點為志斌豆瓣醬故事館，親手體驗「搓豆、攪醬」的製醬工藝，並享用沁涼冰棒，完騎還能獲得活動限定隨行咖啡杯與在地伴手禮。

    為讓民眾更了解岡山，另規劃「岡山老街藝遊趣」走讀行程，由在地團隊「剛好販売所」帶領，透過建築導覽與故事分享，深入了解岡山的歷史脈絡，主會場岡山公園則化身兒童遊樂天堂，讓小朋友透過遊戲鍛鍊體能。

    此外，還有快樂鳥故事劇團、「街頭小太陽周子益」雜技魔術表演，以及結合在地美食與文創小物的童樂市集，打造熱鬧童趣的中秋派對。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播