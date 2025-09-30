高捷岡山路竹線2A 可能延後通車

高捷岡山路竹延伸線2A進度可能延後。圖為基樁工程。（翻攝自捷運局官網）

物料漲價、補助面臨短少 評估向中央提報修正計畫與完工期程

高雄捷運工程因財政收支劃分法修正，面臨約一〇三億元中央補助款缺口，加上物價與人工等成本高漲，使得高雄下一個通車的捷運路段恐有變化，高市捷運局正評估向中央提報岡山路竹延伸線2A的修正計畫與完工期程。

請繼續往下閱讀...

財劃法修正 中央補助缺口百億

高雄捷運岡山路竹延伸線起點為岡山車站，往北行經岡山農工、本洲產業園區、高雄科學園區、台鋼科大、路竹市區，止於湖內區台鐵大湖車站附近，全長十一．六公里、設七車站，採高架化分為2A、2B兩階段。其中2A段共規畫設置RK2到RK6等五座車站，全長約七．七五公里，總工程經費約二七九億元（含中央補助一四七．五億元）。

延伸線從岡山車站 經路竹到大湖車站

岡山路竹2A段是高捷路網下一個通車路段，目前整體工程進度約廿九％，通車期程設定二〇二七年，但先前傳出中央補助款驟減逾百億元，加上物料、人工等成本高漲，工程進度備受考驗。

目前工程進度29％ 原訂2027年通車

捷運局官員坦言，受到國際物價影響致缺工缺料、與重大管線遷改作業影響，加上補助款缺口等因素，正評估向中央提報修正計劃；若中央補助款未足額到位，勢必影響捷運工程契約執行、及衍生履約與違約等爭議，也會影響統包廠商的資金調度，恐造成捷運工程延宕。

高捷延伸屏東 高架重運量一車到底

此外，關於高雄捷運延伸屏東計畫，根據高市捷運局提報市議會的施政報告，優先路線採高雄林園延伸至屏東縣東港及林邊，經過高屏兩縣市協調會議，屏東縣政府決定採用高架重運量「一車到底」方式進行規劃，屏東縣政府已於今年五月八日提送修正報告給交通部。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法