恆春追星 天文專家帶看土星衝

為推廣恆春半島得天獨厚的觀星環境，屏東縣政府積極打造「星空之都」，近期結合「年度土星衝」天文亮點，邀請全台旅人來到低光害、無霾害的恆春半島，體驗宇宙浩瀚之美。縣長周春米表示，恆春擁有全台最佳的觀星條件，期盼透過天文旅遊，讓更多人認識這片南國星空的獨特魅力。

恆春半島因其開闊視野與絕佳天文條件，被譽為全台最佳觀星地點之一。今年「土星衝」更是天文迷的焦點，當土星與太陽相對，亮度達最高峰，肉眼即可清晰觀察其壯麗光環。屏東縣府特別邀請天文專家施世治，規劃專業導覽與望遠鏡觀測活動，讓民眾在無光害夜空下近距離感受。

周春米表示，恆春建城一百五十週年是重新認識在地文化與自然的最佳時機。縣府結合天文科學與在地教育，推出系列觀星活動，不僅推廣天文知識，更串聯在地文化與觀光資源。從車城到滿州，恆春半島的觀星點遍布鄉間，無論是專業天文迷或親子旅遊，都能在星光下找到屬於自己的感動。

縣府教育處指出，恆春半島的觀星活動融入跨域學習，結合在地故事與科學教育，帶領民眾從認識星座到探索宇宙奧秘。

