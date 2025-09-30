顧弱、護文化「金卓越」 屏縣5社區獲獎

佳冬鄉塭豐社區守護漁村產業，兼顧青創發展。（屏縣府提供）

衛生福利部「金卓越社區」選拔，屏東縣推派五個社區參與全數獲獎，分別是來義鄉古樓社區抱回卓越獎、泰武鄉佳興社區拿下績效組優等獎、三地門鄉馬兒社區與佳冬鄉塭豐社區雙獲甲等獎、牡丹鄉四林社區勇奪服務與創新獎，他們透過文化、照顧與產業的多元實踐，彰顯屏東社區的整體實力。

來義古樓獲卓越 泰武佳興優等

榮獲卓越獎的來義鄉古樓社區以「全人照顧」為核心，推動長者文化健康站、兒少陪伴、青年返鄉與弱勢關懷，建立完整支持網絡，同時積極傳承祭儀、織布與古謠，保存珍貴文化，更帶領鄰近社區共同守護二峰圳，推動環境教育與永續觀光，展現在高齡友善、文化保存與地方共生方面的深厚成果。

榮獲績效組優等獎的泰武鄉佳興社區，以木雕、手紋與古謠聞名，設立文化健康站推動長者照顧與高齡友善環境，並透過族語營、青銀共學與古謠傳習，讓傳統文化融入日常生活，同時推動青年返鄉工讀計畫，串聯世代力量，以「重現瓦魯斯溪」為願景，發展低碳旅遊、生態導覽與文化體驗，並打造永續文化經濟。

三地門馬兒、佳冬塭豐拿甲等

三地門鄉馬兒社區、佳冬鄉塭豐社區分別在高齡友善、婦女就業支持及社區產業推動上表現亮眼，雙雙獲甲等獎肯定；塭豐社區以「海平面下的漁村共生」為願景，同時保存牽罟、沙窯等傳統。

牡丹四林 奪服務與創新獎

勇奪服務與創新獎的牡丹鄉四林社區，深耕全齡照顧與文化守護，推動長者健康促進、婦女工藝文創與兒少老幼共學，並守護格山與濕地生態，形塑兼具自然、生態與文化故事的典範社區。

來義鄉古樓社區透過特色解說，呈現長年努力成果。（屏縣府提供）

