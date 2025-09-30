為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    顧弱、護文化「金卓越」 屏縣5社區獲獎

    2025/09/30 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    佳冬鄉塭豐社區守護漁村產業，兼顧青創發展。（屏縣府提供）

    佳冬鄉塭豐社區守護漁村產業，兼顧青創發展。（屏縣府提供）

    衛生福利部「金卓越社區」選拔，屏東縣推派五個社區參與全數獲獎，分別是來義鄉古樓社區抱回卓越獎、泰武鄉佳興社區拿下績效組優等獎、三地門鄉馬兒社區與佳冬鄉塭豐社區雙獲甲等獎、牡丹鄉四林社區勇奪服務與創新獎，他們透過文化、照顧與產業的多元實踐，彰顯屏東社區的整體實力。

    來義古樓獲卓越 泰武佳興優等

    榮獲卓越獎的來義鄉古樓社區以「全人照顧」為核心，推動長者文化健康站、兒少陪伴、青年返鄉與弱勢關懷，建立完整支持網絡，同時積極傳承祭儀、織布與古謠，保存珍貴文化，更帶領鄰近社區共同守護二峰圳，推動環境教育與永續觀光，展現在高齡友善、文化保存與地方共生方面的深厚成果。

    榮獲績效組優等獎的泰武鄉佳興社區，以木雕、手紋與古謠聞名，設立文化健康站推動長者照顧與高齡友善環境，並透過族語營、青銀共學與古謠傳習，讓傳統文化融入日常生活，同時推動青年返鄉工讀計畫，串聯世代力量，以「重現瓦魯斯溪」為願景，發展低碳旅遊、生態導覽與文化體驗，並打造永續文化經濟。

    三地門馬兒、佳冬塭豐拿甲等

    三地門鄉馬兒社區、佳冬鄉塭豐社區分別在高齡友善、婦女就業支持及社區產業推動上表現亮眼，雙雙獲甲等獎肯定；塭豐社區以「海平面下的漁村共生」為願景，同時保存牽罟、沙窯等傳統。

    牡丹四林 奪服務與創新獎

    勇奪服務與創新獎的牡丹鄉四林社區，深耕全齡照顧與文化守護，推動長者健康促進、婦女工藝文創與兒少老幼共學，並守護格山與濕地生態，形塑兼具自然、生態與文化故事的典範社區。

    來義鄉古樓社區透過特色解說，呈現長年努力成果。（屏縣府提供）

    來義鄉古樓社區透過特色解說，呈現長年努力成果。（屏縣府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播