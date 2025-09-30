花蓮災後淤泥估10萬噸 環境部︰先暫置、評估再利用

花蓮災區淤泥部分已清出超過一萬噸，初估可達十萬噸。圖為國軍出動大批人力及大型重機具，進入災區協助清運淤泥。（資料照）

花蓮馬太鞍上游堰塞湖潰流，洪水重創光復鄉，導致街道滿是淤泥、垃圾；環境部長彭啓明表示，環管署透過無人機畫面初步估算，淤泥可能超過十萬噸，除日前協調台糖土地暫置外，也已備好其它暫置場，估可容納約廿、卅萬噸，後續將會盡快分類，並進一步評估淤泥再利用的可能性。

環境部環管署北區環境管理中心主任魏文宜說，大家關心市區環境泥沙、垃圾清除狀況，新北市、新竹縣、宜蘭縣、彰化縣及屏東縣等縣市都投入相關機具、人力。環境部統計，光是廿八日一天就清出五五八六公噸垃圾（清除淤泥量統計納入垃圾量），截至廿八日累積動員環保清潔人力二七二二人次、進駐機具五八二台。

請繼續往下閱讀...

環境部表示，日前已增設流動廁所一百座，昨日擴增至一五〇座，同時在垃圾清運上，主災區包括大平、大馬、大華、大安、大同為二十四小時加強清運，非受災區則維持正常清運，另，亦加速北富村農田巡察與廢棄物清理。

彭啓明表示，此次在災區淤泥部分已清出超過一萬噸，初估可達十萬噸，起初有先協調台糖土地暫置淤泥，預計可堆置二萬多噸，這幾天可能就會堆滿；因此已在台九線二三九公里處另覓一塊暫置區，面積較大，預估可容納約廿、卅萬噸。

彭啓明指出，目前主要清理家戶淤泥、垃圾，後續仍有農田等區域需清理，因此也已準備另二塊地，約為五、六公頃大的土地，供後續暫置淤泥使用，清除的淤泥、垃圾總量無法估算，此次在災區清理出的淤泥夾雜很多垃圾，目前只能先大致分為垃圾與淤泥二類，將盡快再分類後，才能評估污泥再利用的可能性，讓災後復原兼顧永續利用。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法