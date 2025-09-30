花蓮賑災募款 預募5億／善款4天衝4.3億 衛福部曝規劃

「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」募款情況。（取自賑災基金會官網）

日前樺加沙颱風襲台，造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，賑災基金會於九月廿五日啟動「〇九二三花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，截至九月廿八日收到超過十八．三萬筆善款，募得超過新台幣四．三億元，目前也持續開放匯款、外匯、Line Pay、四大超商等捐款通路。

為協助花蓮光復鄉受災民眾，賑災基金會於今年九月廿五日至十月廿四日止，進行為期一個月的專案募款，預募金額為新台幣五億元，所募得款項專款專用，全數用於花蓮馬太鞍溪堰塞湖災區災民之災害救助、緊急醫療、復原重建，以使每一位災民儘速重拾正常生活，因募款產生之行政、人事等作業費用，概由賑災基金會自行支出，不使用募得善款。

自專案募款開放以來，善款不斷湧入專戶，根據賑災基金會於官網公布最新募款情況，截至九月廿八日，善款金額累計達新台幣四億三三五三萬四二一九元，其中包括來自自動化設備或臨櫃匯款的二億〇七三六萬六八六七元、Line Pay通路的一億七五八五萬二五〇〇元、四大超商的五〇三一萬四八五二元。

匯款筆數方面，以Line Pay的十二萬八六三一筆最多，其次為自動化設備或臨櫃匯款的二萬九六五六筆、四大超商的二萬四九一五筆，累計收到十八萬三二〇二筆捐款。

賑災基金會指出，善款運用方式，除就現有基金會「重大天然災害災民賑助核給要點」辦理相關「法定賑助」，包括死亡、失蹤、重傷賑助、安遷賑助、租屋賑助、住戶淹水救助（含土石流）等，由地方政府先行預估受災人數，基金會即行撥款，再由地方政府檢具受領清冊到會核銷，以簡化及加速救災效率。

另基金會說明，後續也將再根據勸募成果，依照災民受創的生活需求，與相關中央各部會及地方政府合作，規劃分配善款給予「專案賑助」之協助，這可能包括房屋修繕、生活支持等專款專用的賑助工作。

基金會︰善款絕不任意交付

至於外界先前擔憂，善款恐流向花蓮縣政府一事，賑災基金會強調，基金會作為募款單位，保證善款專款專用，依事實與需求核實辦理，絕不任意交付；所有支出公開揭露，確保透明與責信。

