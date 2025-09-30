李鴻源：堰塞湖慢慢滲流 沒有立即危險

內政部長劉世芳（右二）昨日舉辦「馬太鞍堰塞湖防災對策-從緊急應變到中長期治理的整合規劃研討會」。（記者林哲遠攝）

花蓮馬太鞍上游堰塞湖潰流重創光復鄉，內政部長劉世芳昨邀集前內政部長李鴻源、游景雲教授主持的台大團隊等專家及政府部門舉行研討會。針對是否爆發「管湧現象」，李鴻源表示，現在應該沒有了，目前是朝好的方向，水慢慢滲流當中，不太會有立即危險。

李鴻源在會前受訪說，堰塞湖垮掉是因為颱風導致，但颱風何時來難以預測，完全無法掌控。至於現階段壩體監測狀況，他強調，主壩已經垮了，除非颱風再來，不然累積水量就是六百萬噸，正慢慢減少中，是好的信號，趕快讓災區善後，讓災民好好生活。堰塞湖要注意，但也不要恐慌過度。

蓄水量降至610萬噸

劉世芳在會中說明，馬太鞍堰塞湖蓄水量目前已降為六百一十萬噸，為原來量體之六．七％，政府仍持續處理監測、預警及備便方案。

劉世芳指出，這次研討會邀請水文、地震、水理與防災等領域專家，討論堰塞湖溢流、震災潰壩及衝擊評估模型之風險分析，隨時檢視災害預警、通報及緊急應變的協調流程，同時強化居民撤離及收容安置機制，增強社區居民與政府各項應變能力。未來內政部將持續整合資源，加強潛勢區域盤點與應變規劃。

國防部昨日上午也召開災害應變中心「馬太鞍堰塞湖專案」管制會議，部長顧立雄表示，近日將由跨區增援部隊前往災區進行兵力輪替，以在中秋節前讓災民恢復正常生活為目標全力以赴。

