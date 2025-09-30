漢堡超人送暖 反被鏟子超人斗內／好友、里長加碼 餐飲業者現烤1500隻桶仔雞支援災區

花蓮光復災區內交通嚴重不通，很多機車志工成立小蜜蜂協助傳遞與運送，其中還有專業的越野車。（花蓮慈濟醫院提供）

花蓮光復鄉災後第七天，救災現場不只汗水與泥濘，也有溫暖的人情味。

晚餐時段，來自各縣市的鏟子超人們忙了一天拖著疲憊身軀，走到光復火車站前被一輛點著溫暖黃燈的小餐車吸引，煎牛肉香味讓超人們忍不住大排長龍！來自屏東的餐車老闆陳韋強說，環島至宜蘭時聽到花蓮災區需支援，立馬變身漢堡超人來支援前線，卻反被志工塞錢支援，感動之餘決定「多留一天」，昨續送六百個牛肉堡。

請繼續往下閱讀...

陳韋強說，一早開始備料，下午三點送漢堡，七名餐車員工揉漢堡肉，他在煎台負責煎牛肉，再把夾著生菜、起司、番茄及厚厚肉片的漢堡送到鏟子超人手上，就是希望幫超人們補滿體力！

他說，台灣人的愛心滿滿，鏟子超人排隊拿到漢堡後，錢丟了就跑，打開看竟是兩千、三千、一萬元「斗內」，還要他在災區多留幾天，笑說「鏟子超人不讓下班」！

餐飲業者吳佳賢昨下午帶著一千五百隻桶仔雞，現烤送給受災戶、志工及救災人員享用，吳佳賢說，原本準備了一千隻，好友得知後加碼三百隻，里長再加碼二百隻，「我覺得應該是人都會有想要互助的精神吧！」

機車小蜜蜂穿梭泥濘路面送醫材

花蓮慈濟醫院到災區設立三個醫療站，因路面泥濘難行，運補困難，幸有熱心越野機車車友幫忙傳送醫材，才能在災區現場完成逾五百例外科手術。

也有國軍女士官支援救災時，一直忍耐不敢喝水，把水都讓給災民使用，因為喝水就要上廁所及沖水，擔心因此造成居民困擾。

中央協調所則指出，台水已將光復水塔水量由平常四千噸增加到六千噸，儘量滿足救災需求；流動廁所部分也持續增加，前天一百座，昨天再加五十座。

在厚重淤泥與斷垣殘壁中，餐車、烤雞、醫療接力與軍人貼心，成了支撐災區的溫暖力量。

餐飲業者吳佳賢昨天準備1500隻桶仔雞，在光復糖廠前現烤給受災戶、志工及救災人員食用。 （記者王錦義攝）

餐飲業者吳佳賢昨天準備1500隻桶仔雞，在光復糖廠前現烤給受災戶、志工及救災人員食用。 （記者王錦義攝）

大批鏟子超人忙完一整天，拖著疲憊身體排隊領漢堡。（記者花孟璟攝）

被封為「漢堡超人」的陳韋強說，這兩天都有鏟子超人拿了漢堡卻留下斗內金，就是要他「在災區多留幾天」！（記者花孟璟攝）

屏東餐車老闆及員工共7人，從南台灣衝到花蓮，準備香噴噴的牛肉堡幫鏟子超人補血。（記者花孟璟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法