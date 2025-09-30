拖吊費喊到每台一萬 中央協調免費服務

拖吊車傳出亂喊價，花蓮業者透露，本地人不會這樣打壞自己名聲，有聽說許多外縣市業者衝花蓮藉此發財。（記者花孟璟攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流，造成光復鄉市區出現大量泡水車，但近日傳出有民眾申請拖吊車時遭剝皮，業者喊價「一台一萬」被罵翻。中央應變中心公布，從光復市區拖到大農大富停車場暫置區免費；花蓮業者則表示，確實傳出有北部同業在災害發生後衝花蓮，利用資訊不對等亂喊價，拖吊費因此暴增。

疑外地業者趁機撈一筆

堰塞湖潰流造成市區大批車輛遭污泥掩埋，車子座椅、內裝都泡到泥水，傳有業者趁機發災難財、喊價「一台一萬元」，花蓮拖吊車老闆說，全花蓮拖吊車總數約四十輛，無法應付大量泡水車，有聽說北部、西部同業衝花蓮想趁機撈一筆，特徵是車身噴漆「全省拖吊」。業者也說，車主如無保險或信用卡免費里程拖吊需自費，災後行情從光復鄉拖到吉安鄉、花蓮市約五、六千元，拖往台北破萬則算正常。

須動用怪手 費用暴增

業者透露，很多車輛深埋泥巴中，或被沖進田裡，車重會從一．五公噸增至二到三公噸，一輛中型拖吊車拉不出來，得要二輛或大型拖車，並動用怪手清完泥巴才能作業，因此費用暴增。

中央災害應變中心表示，協調業者提供免費拖吊，目前只要是在道路旁妨害救災的自小客車、貨車及廂型車等，就由拖吊業者免費拖吊到台糖在大農大富園區的大客車停車場，縣府民政處也提供拖吊專線0910614250，歡迎利用。

