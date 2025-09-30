「幫鄰居拿一支圓鍬也不行」／縣府規定「親」領物資 災民怒車泡水怎麼去

花蓮縣議會議長張峻收到各縣市送來的愛心，開放災民及志工自由領取，志工也動員幫忙送物資。（張峻服務處提供）

花蓮光復重災發生後各縣市物資紛紛湧入，花蓮縣政府指愛心物資倉爆倉，需暫停勸募物資，但災民賴先生批評，許多人汽機車泡水沒有交通工具，卻規定災民要親領物資，「連一隻圓鍬也不能幫鄰居拿」、「對縣府救災很不滿意」；獲悉災民不滿後，縣府昨下午已出動物資車將物品分送災民。

此次光復溪北岸全面受災，花蓮縣政府前進指揮所、物資倉庫即設在南岸的光復糖廠，許多災民沒有車子，加上房屋內都是泥巴忙於清理，得知在光復糖廠可以領取物資，不少人拜託要前往的鄰居「幫忙多拿一些」，但現場工作人員就是不肯多給！

幫忙分送物資的災民賴先生說，糖廠倉庫物資爆倉，物品卻無法到災民手上，工作人員告訴他「只能拿一個，因為要造冊登記確認是災民身分」，想替鄰居多拿一把圓鍬都不行，這些東西都是消耗品，不知道為什麼還要造冊。

議長張峻開放災民自由領物資

賴先生說，淹水時貨車放在地勢高處幸運逃過一劫，自己是光復人，自己的家鄉自己救，於是想開車幫忙分送物資，但工作人員囉嗦一堆；不過，到議長張峻物資站沒有這些問題，他就幫忙把大量鏟子、圓鍬、雨鞋、手套、便當、水管等各式各樣的物資發放到需要的民眾手上，「這幾天已記不清到底繞了市區幾次」。

縣府：招募志工幫忙發放

花蓮縣府表示，愛心物資倉爆倉，請愛心人士先洽詢需求種類後再捐贈，為了把民眾捐贈物資做更有效的運用，會盡速整理所收到的物資。對於災民抱怨要親領，縣府指出，除在光復糖廠前進指揮所設置物資發放點讓民眾領取所外，已招募志工並結合民間志願服務車隊，將物資交送到災民手上。

災民賴先生批評縣府物資爆倉卻還要災民親自登記才能領，物資到不了災民手上，只剩供應便當的功能。（記者花孟璟攝）

