縣府管制餐車、醫療車出入民怨沸騰 中央出手放行

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，大量救災人員及志工湧入，但出現便當供應不到位，還有醫療團、物資車等都被花蓮縣府交通管制卡住，甚至還要打給國民黨立院總召傅崐萁懇託才放行，引發民怨；經濟部宣布，即起由中央協助提供便當給第一線救災人員與志工；衛福部也提供「醫療支援車輛通行證」樣張給相關醫療院所，目前未再出現醫療支援車受阻情況。

縣府致歉：已檢討改進交管、發便當

花蓮縣府昨致歉說，災區的狀況瞬息萬變，交通太過擁擠所以進行嚴格管制，即起管制人員查詢確認無誤會立即放行。昨也準備了二．五萬份便當給志工享用。

有醫療人員貼文說，緊急整隊前往光復鄉服務，但印有醫院字樣的車卻在往醫療所時遭攔阻，對方直言「縣府長官跟警局高層全都在開會，不能放行」，最後是由院長打電話給傅總召後才放行。另外，也有重機具業者說，從新竹載著機具到光復，結果要有通行證才能過。

還有業者抱怨，申請了通行證，結果警察的版本又不一樣，就這樣被擋住，無奈之下只好把機具載回去；而義煮團則抱怨請飯店業者幫忙煮一萬人份的白飯，卻被阻擋在外。

花蓮縣警察局鳳林分局表示，光復市區道路狹小，加上目前都是淤泥及垃圾，還有很多重機具來回清運，很多節點都卡住，裡面的運土出不來，外面倒完土的進不去，因此進行交管讓裡面的車輛出來後再放行，並非刻意擋住車輛。

經濟部提供便當 衛福部發通行證

經濟部宣布即起由中央協助提供便當給救災人員與志工，農糧署每日約中午十二點半、晚間六點準備便當送至指揮中心，再由國軍跟志工協助分送到光復國中、光復商工及大馬村王梓安村長處。

衛福部也提供「醫療支援車輛通行證」樣張給相關醫療院所，次長林靜儀說明，通行證樣張及編號已提供給在當地協助的慈濟醫院、門諾醫院、部立花蓮醫院及國軍花蓮醫院，自行列印使用，若有外地欲進入災區的醫療機構請與行政院前進協調所衛福部進駐人員聯絡，目前沒有再傳出醫療支援車被阻攔的情況。

中央發給受災民宅每戶10萬救助金

此外，中央針對花蓮淹水、遭污泥入侵的民宅，每戶給十萬元救助金，前九二一震災重建基金會執行長謝志誠建議，政府可利用衛星影像和街頭錄影，科技判斷每一街廓的淹水和泥沙入侵情形，經與村鄰長確認無誤後即予以發放，如此可免除受災戶舉證的困擾。

花蓮縣光復鄉923水災，全國湧入大量的志工協助救災，市區交通移動困難。（記者王錦義攝）

