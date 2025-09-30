藍擬提堰塞湖災後重建條例 政院：丹娜絲特別條例已含花蓮

行政院昨強調，現行「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」災區範圍已包含花蓮縣全區。（記者花孟璟攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，釀十八死、六失聯、一一四傷。立法院國民黨團將提出「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」，協助災民恢復家園。

經費如有需求 會提追加特別預算

行政院昨強調，現行「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」災區範圍已包含花蓮縣全區，預算規模六〇〇億元。如果經費上有需求，政院會提出追加特別預算，希望立院能支持，這是最有效率的做法。

立院民進黨團書記長陳培瑜指出，丹娜絲災後重建特別條例中，已有匡列堰塞湖相關經費，應先從這部分著手；至於藍營擬再提特別條例，真的需要坐下來好好談，而非他們大筆一揮，要多少錢就是多少錢。

立院民眾黨團副總召張啓楷表示，現在可先用丹娜絲復原重建特別預算先來做，之後再進一步討論有無需要制定特別條例及特別預算。

立院國民黨團書記長羅智強指出，黨團將以最快速度草擬、提出最有利於花蓮重建的特別條例。

行政院發言人李慧芝表示，「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」中，災區範圍已經包含花蓮縣全區，其特別預算也適用於堰塞湖處置的相關經費。由於馬太鞍溪堰塞湖是丹娜絲颱風災後，以及連續豪雨而致災之地區，是特別條例所定災區範圍。

李慧芝指出，丹娜絲風災特別預算規模有六〇〇億元，政府會「當用則用、當用才用」，不會排擠其他災區重建費用。

