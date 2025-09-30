為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    藍擬提堰塞湖災後重建條例 政院：丹娜絲特別條例已含花蓮

    2025/09/30 05:30 記者陳鈺馥、謝君臨、林哲遠、林欣漢、陸運鋒、王錦義／綜合報導
    行政院昨強調，現行「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」災區範圍已包含花蓮縣全區。（記者花孟璟攝）

    行政院昨強調，現行「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」災區範圍已包含花蓮縣全區。（記者花孟璟攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，釀十八死、六失聯、一一四傷。立法院國民黨團將提出「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」，協助災民恢復家園。

    經費如有需求 會提追加特別預算

    行政院昨強調，現行「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」災區範圍已包含花蓮縣全區，預算規模六〇〇億元。如果經費上有需求，政院會提出追加特別預算，希望立院能支持，這是最有效率的做法。

    立院民進黨團書記長陳培瑜指出，丹娜絲災後重建特別條例中，已有匡列堰塞湖相關經費，應先從這部分著手；至於藍營擬再提特別條例，真的需要坐下來好好談，而非他們大筆一揮，要多少錢就是多少錢。

    立院民眾黨團副總召張啓楷表示，現在可先用丹娜絲復原重建特別預算先來做，之後再進一步討論有無需要制定特別條例及特別預算。

    立院國民黨團書記長羅智強指出，黨團將以最快速度草擬、提出最有利於花蓮重建的特別條例。

    行政院發言人李慧芝表示，「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」中，災區範圍已經包含花蓮縣全區，其特別預算也適用於堰塞湖處置的相關經費。由於馬太鞍溪堰塞湖是丹娜絲颱風災後，以及連續豪雨而致災之地區，是特別條例所定災區範圍。

    李慧芝指出，丹娜絲風災特別預算規模有六〇〇億元，政府會「當用則用、當用才用」，不會排擠其他災區重建費用。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播