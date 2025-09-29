龍潭送聖蹟 爭取列桃園市定民俗

桃園市副市長蘇俊賓（後左二）等人體驗古禮取聖蹟、挑聖蹟及送聖蹟，以最尊崇的儀禮表達對神明的崇敬之意。（記者李容萍攝）

桃園市政府客家事務局昨與龍潭導覽協會合作，在市定古蹟龍潭聖蹟亭舉辦送聖蹟祭典，副市長蘇俊賓體驗古禮取聖蹟、挑聖蹟及送聖蹟時表示，「北龍潭、南美濃」的送聖蹟文化都是台灣寶貴的文化資產，市府正梳理相關文化脈絡，盼能將龍潭送聖蹟登錄為桃園市定民俗，進一步爭取為國定民俗，讓客家送聖蹟文化能夠透過桃園發揚光大。

蘇俊賓表示，客家傳統文化非常重視文人的價值與堅持，一筆一墨、一字一句，甚至書寫的字紙都非常講究，這是對知識分子的尊敬，也是知識分子的自我要求，傳統文化非常認真且嚴肅的看待文人所寫出的每一個字、發表的每一個觀點；而這些書寫過的紙張在丟棄時，也必須經過嚴謹的程序，即使燃燒成灰，仍以虔敬之心送行。

蘇俊賓說，一九九五年他在聖蹟亭旁的部隊服役，當年聖亭路拓寬規劃險釀龍潭聖蹟亭拆除危機，幸賴台灣文學巨擘鍾肇政及漢聲雜誌創辦人黃永松等人發起「搶救聖蹟亭」文化保存行動，讓龍潭聖蹟亭得以保留，並將珍貴的聖蹟文化完整傳承。

客家局長范姜泰基表示，桃園共有七座聖蹟亭，龍潭聖蹟亭建於一八七五年，至今仍完整保留清代「三進式」建築格局與祭祀空間。

龍潭「送聖蹟」祭典更維持完整傳統古禮，從請神、安座的莊嚴開端，經過擊鼓鳴金、奏樂、獻酒進饌、讀祝文等，最終將字紙灰送入流水中，儀式重現客家敬字傳統，延續文化精髓。

