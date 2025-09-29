桃園景福宮兩側 重現紅磚街屋風華

大廟景福宮東側店家立面修復前顯得凌亂，經過清理、修復後，可看到原建築特色。（桃園市住宅處提供）

立面整建「修舊如舊」 宛如回到50年代的質樸桃園

桃園舊城區再生計畫先行以桃園大廟景福宮東西兩側店家為示範區，以「修舊如舊」手法完成立面整建，第一期工程整修完工後讓許多市民大讚：「原來桃園舊城區這麼美！」桃園市政府住宅發展處表示，接續將啟動第二期立面改造計畫，預計十月上網招標，將對景福宮西側、廟後博愛路口部分店家進行立面改造。

二期改造計畫 估10月上網招標

住發處長陳智仁表示，立面整修工程將原本建築上的老舊招牌、帆布拆除，並將原建築物的構造型式、語彙、紋理，透過新工法加以還原，同時進行窗戶更新、整理凌亂管線，也在適當位置增設冷氣格柵，首期共整理了廿二戶，重現建築特色原貌，展現紅磚街屋的質樸風格。

住宅處表示，景福宮東側為民國四十年至五十年代，以紅磚建成的和洋風格街屋，共計十二戶，與具文資身分的大廟派出所在同一側，此次復舊整理主要將建築老舊招牌等拆除，恢復原始紅磚樣貌，整排街景有如回到五十年代的質樸桃園；而西側建築多於民國六十年到七十年間翻修為四到五層樓透天厝，可看見當時建築特色，復舊工作則以清洗立面、調整空調位置為主，東西兩側以景福宮為中心，形成不同時代建築的對話，而晚間在建物立面打上柔光後，更與景福宮相互輝映。

晚間打上柔光 與景福宮相輝映

陳智仁說，立面整修過程也逐一和參與立面改造的店家，討論他們喜歡的招牌樣式，每家店的招牌都來自屋主的想法，也感謝屋主們及各事業單位於施工過程中的配合，讓工程得以順利進行。他說，接下來將啟動第二期立面改造計畫，預計十月上網招標，將對景福宮西側、廟後博愛路口部分店家進行立面改造，目前已收集到九戶同意書；此外，大廟前中正路上舊城區公告示範區內的店家，也可以向都市發展局申請特色招牌補助。

景福宮東西兩側立面改造工程完成，夜晚打上柔光，與大廟相互輝映。（桃園市住宅處提供）

