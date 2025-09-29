東興國小校長陳亭儒 突破偏鄉招生困境

自費出版散文集義賣、量身訂做課程，陳亭儒（右二）突破偏鄉小校缺新生困境。 （陳亭儒提供）

坐落於苗栗縣大湖鄉馬那邦山登山口旁的東興國小，近年屢獲教育部獎項肯定，學生數也逐漸穩定成長，成為偏鄉小校罕見案例，全校親師生齊心努力，讓教學成果更加豐碩。不過，之前東興國小曾無新生，如今成功扭轉局面，校長陳亭儒被視為重要推手，如自費出版散文集義賣建置圖書空間、爭取社會、教育部資源等，東興國小也洋溢如馬那邦山上楓紅與李花般盎然學習風氣。

引進資源營造閱讀環境

陳亭儒是苗栗縣在地人，考取國立臺北教育大學社會科教育學系公費生後，也持續進修，取得國立臺中教育大學語文教育學系博士學位，一九九九年返鄉服務。開始在苗栗市文華國小任教，因長期指導閱讀、寫作、獲得教育部閱讀推手獎；她相信偏鄉孩子若能補足閱讀資源，不會輸在起跑點上，甚至能突破環境限制。

不讓孩子輸在起跑點

陳亭儒七年前初任校長派至東興國小，她發現校園欠缺適合孩子的閱讀空間，便自費出版散文集義賣，籌措經費建置圖書室，她更引進社會資源，將廢棄廁所變身為書屋，營造溫暖的閱讀氛圍。

同時，她帶領團隊創新課程，推動以大湖草莓為主題的課程，並發展出HOW學習模組，培養學生思考真實生活中的問題並提出解決方案，如栽種草莓、遊客採果到行銷包裝。

學生數從16人增至38人

東興國小學生更逐漸在文學、科技、藝術及教育部數位學習深耕課程中斬獲佳績，不少家長見到孩子的成長與轉變，肯定學校的辦學成果。

陳亭儒在她剛到任時學生數僅十六人，如今已達三十八人，近兩年每年更接續有三至四名新生報到，突破一度無新生數的困境，明年預計再增加七至八位新生。

