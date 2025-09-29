北市隔熱膜補助 74件同地址領走206萬

審計處質疑資源不公 環局：調降額度 前兩年已申請的電號不得再申請

台北市環保局自二〇二三年起補助建物裝設玻璃隔熱膜，民眾申請踴躍；二〇二四年統計至十月共補助九百四十五件，兩千四百一十九萬餘元，審計處卻發現有七十四件補助是相同地址，且同址合計補助超過三萬元，超過原先規定的三萬元，審計報告指出，補助資源可能集中於少數申請人。環保局表示，已規範前兩年已申請的電號不得再申請，並降低補助上限，在相同預算下，增加補助人數數量，擴大補助效益。

審計報告說明，環保局補助住宅及社區裝設建物玻璃隔熱膜，每才（面積）依實際購置金額補助，最高上限兩百五十元，每處（戶、社區）地址上限三萬元。二〇二四年截至十月底止，補助九百四十五件、金額共兩千四百一十九萬餘元，卻有七十四件是地址相同，合計補助超過三萬元，達二〇六萬餘元。審計處認為，恐有補助資源集中於少數人，影響公平性。

環保局回應，政策已調整，自二〇二四年起，擴大申請對象為住家及社區，並調降每才補助額度，規範前兩年已申請補助之電號不得再申請，以擴及申請人數，擴大補助效益。

