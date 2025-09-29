為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市無人機足球代表隊 韓國出賽奪冠

    2025/09/29 05:30 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市由木柵高工、松山工農、華興高中等七校15名學生組成FIDA無人機足球世界盃代表隊，首次代表台灣以會員國身份參加，獲得障礙繞圈賽冠軍。（台北市教育局提供）

    台北市由木柵高工、松山工農、華興高中等七校15名學生組成FIDA無人機足球世界盃代表隊，首次代表台灣以會員國身份參加，獲得障礙繞圈賽冠軍。（台北市教育局提供）

    剛在韓國全州落幕的全球首屆FIDA無人機足球世界盃，台北市由木柵高工、松山工農、華興高中等七所學校十五名學生組成的代表隊，首次代表台灣以會員國身份參加，獲得障礙繞圈賽冠軍以及無人機足球競賽Class20殿軍，更獲得無人機足球競賽Class20、Class40未來之星獎項。

    台北市教育局說明，FIDA無人機足球世界盃選手來自卅二個國家、廿四個會員國，共有超過兩千五百名運動員。台灣代表隊年齡層橫跨國小三年級至技術型高中學生，展現跨年齡與學層的團隊合作。

    拿下冠軍的松山工農電子科學生盧雋博表示，操作FPV球機如同身在機艙，速度與震撼令人血脈賁張，每次練習都在挑戰自我。不論是機體維修還是與高手對決，都讓他精進飛行技巧與心志。

    教育局表示，台北市今年三月成立無人機教育中心，推動營隊、教師考照研習及全市性競賽，並推動「無人機教育領航計畫」，投入一百八十四萬元補助廿三校開設課程與社團，未來將結合機械科、電機科、資訊科等專業，培養學生從設計、組裝、操作到應用的完整能力，持續強化在新興技職教育的領先布局與國際競爭力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播