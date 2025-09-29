北市無人機足球代表隊 韓國出賽奪冠

台北市由木柵高工、松山工農、華興高中等七校15名學生組成FIDA無人機足球世界盃代表隊，首次代表台灣以會員國身份參加，獲得障礙繞圈賽冠軍。（台北市教育局提供）

剛在韓國全州落幕的全球首屆FIDA無人機足球世界盃，台北市由木柵高工、松山工農、華興高中等七所學校十五名學生組成的代表隊，首次代表台灣以會員國身份參加，獲得障礙繞圈賽冠軍以及無人機足球競賽Class20殿軍，更獲得無人機足球競賽Class20、Class40未來之星獎項。

台北市教育局說明，FIDA無人機足球世界盃選手來自卅二個國家、廿四個會員國，共有超過兩千五百名運動員。台灣代表隊年齡層橫跨國小三年級至技術型高中學生，展現跨年齡與學層的團隊合作。

請繼續往下閱讀...

拿下冠軍的松山工農電子科學生盧雋博表示，操作FPV球機如同身在機艙，速度與震撼令人血脈賁張，每次練習都在挑戰自我。不論是機體維修還是與高手對決，都讓他精進飛行技巧與心志。

教育局表示，台北市今年三月成立無人機教育中心，推動營隊、教師考照研習及全市性競賽，並推動「無人機教育領航計畫」，投入一百八十四萬元補助廿三校開設課程與社團，未來將結合機械科、電機科、資訊科等專業，培養學生從設計、組裝、操作到應用的完整能力，持續強化在新興技職教育的領先布局與國際競爭力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法