為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    留任工程人才 任滿1年給3萬

    2025/09/29 05:30 記者何玉華／台北報導

    台北市政府為挽救公務員出走，工程專業人力找不到人的困境，增編留任獎金、調增專業加給，自去年八月一日起任滿一年以上的工程人員，明年過年前可領到一筆至少三萬元的留任獎金；一一五年度人事費也較今年增加二．七四億元，達四三三．一九億元。

    人事處指出，北市府近年缺額率約四％，以工程技術機關缺額較多，如工務局及其所屬機關土木工程職務，平均缺額率約十二％，主要因技術類職務提報公務人員考試，受到國家考試報考人數下降、錄取不足額或不足額分配，且技術類或需專業證照的職務代理性質，短期約聘僱人力召募不易或流動性高，影響遞補時效。為挹注人力，爭取提高工程機關公務人員待遇，獲行政院核定自去年八月一日起，調增專業加給及新增留任獎金，工程獎金限額也從十三萬元提高為十六萬元。

    工務局指出，依公務人員專業加給表（七）適用對象第二點，實際從事工程業務的專業人員，每月增加專業加給三千元，自去年八月一日起，連續任職同一機關滿一、三、五年者，隔年起視留任的實際需要，按年發給三萬元、四．五萬元、六萬元以內的一次性獎金，預計於春節前十日發給。

    主計處指出，今年度來不及編入預算，若有需求則動用待遇準備，明年由機關自行編列；人事費總計四三三．一九億元，較今年法定預算四三〇 ．四五億元增加二．七四億元，主要是考績晉級、工程機關工程人員專業加給調增及增加留任獎金，還有消防局增加員額。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播