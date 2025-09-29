留任工程人才 任滿1年給3萬

台北市政府為挽救公務員出走，工程專業人力找不到人的困境，增編留任獎金、調增專業加給，自去年八月一日起任滿一年以上的工程人員，明年過年前可領到一筆至少三萬元的留任獎金；一一五年度人事費也較今年增加二．七四億元，達四三三．一九億元。

人事處指出，北市府近年缺額率約四％，以工程技術機關缺額較多，如工務局及其所屬機關土木工程職務，平均缺額率約十二％，主要因技術類職務提報公務人員考試，受到國家考試報考人數下降、錄取不足額或不足額分配，且技術類或需專業證照的職務代理性質，短期約聘僱人力召募不易或流動性高，影響遞補時效。為挹注人力，爭取提高工程機關公務人員待遇，獲行政院核定自去年八月一日起，調增專業加給及新增留任獎金，工程獎金限額也從十三萬元提高為十六萬元。

工務局指出，依公務人員專業加給表（七）適用對象第二點，實際從事工程業務的專業人員，每月增加專業加給三千元，自去年八月一日起，連續任職同一機關滿一、三、五年者，隔年起視留任的實際需要，按年發給三萬元、四．五萬元、六萬元以內的一次性獎金，預計於春節前十日發給。

主計處指出，今年度來不及編入預算，若有需求則動用待遇準備，明年由機關自行編列；人事費總計四三三．一九億元，較今年法定預算四三〇 ．四五億元增加二．七四億元，主要是考績晉級、工程機關工程人員專業加給調增及增加留任獎金，還有消防局增加員額。

