北市明年總預算規模2142億 無須舉債

綠：推估逾兩百億賸餘 市府應儘早規劃 藍：進行中的建設 應比照原分配預算

台北市政府在不納入財政收支劃分法修正影響下，編列一一五年度總預算案歲出規模二一四二億元，無須舉債，但受中央刪減一般性補助款、調整統籌分配稅額影響，後續擬辦理追加（減）預算。民進黨議員何孟樺表示，從市府九月中統計的事權轉移項目，推估應有超出兩百億元的賸餘，市府應儘早提出使用規劃。國民黨議員詹為元認為，已發包並進行中的建設，中央應照原有的方式分配預算，未來再依事權劃分調整，比較合理。

北市府一一五年度總預算案，依一一四年度預算（統籌分配稅款六九六．八三億元、一般性補助款一三八．九三億元）編列，歲入二〇九八．〇一億元，較上年度增加五三．八三億元；歲出二一四二．〇五億元，較上年度增加一二〇．八 七億元，歲入歲出差短約四十四億元，連同債務還本尚需融資調度一七一．三二億元，全數移用以前年度歲計賸餘彌平，無須舉債。

市府指出，中央今年五月統刪一般性補助款廿七．三％，北市將少卅七．九億元社福、教育、人本交通改善經費將受到影響；中央八月底公告財劃法修正後統籌稅款，北市增加四五二．四億元達一一四九．二億元；統籌款增加數恐被補助款刪減數大幅抵銷。

何孟樺指出，明年統籌分配稅款增加，一般性補助款有卅九億社福補助已確定，其餘專項補助也陸續核定中。從市府九月中統計的事權轉移項目，電費補助六．六億已編入總預算案，加上捷運補助減少六十億，也不到百億規模，推估將有超出兩百億的賸餘。市府應儘早提出使用規劃，而非繼續捏造數字與中央鬥嘴，浪費稅金更耽擱北市發展。

詹為元表示，財劃法修正後，中央與地方的事權重新劃分，應該坐下來好好談判與討論。但對已經發包正在進行的地方建設，以往都是透過一般性補助款來勻支，中央應先按照原有的方式分配，未來再依事權劃分調整補助，比較合理。

